ČEZ a Rolls-Royce budou spolupracovat na rozvoji malých reaktorů

Energetická společnost a britský budou spolupracovat na rozvoji malých modulárních reaktorů, když podepsaly dohodu o porozumění. Firmy budou sdílet technické poznatky a detailně posoudí možnost uplatnění těchto jaderných zařízení v České republice. ČTK to dnes sdělil mluvčí Ladislav Kříž. Připomněl, že podobné smlouvy energetická firma už dříve podepsala také s americkými společnostmi NuScale a Hitachi.



"Na nová řešení a technologie se orientujeme dlouhodobě. Malými modulárními reaktory se už zabýváme, především v ÚJV Řež. Do budoucna mohou být významnou alternativou, kterou nemůžeme opomíjet. Partnerství s i dalšími světovými společnostmi je pro nás proto logické," řekl dnes generální ředitel Daniel Beneš.



Právě jaderné zdroje menšího výkonu označil loni na jaře za optimální řešení pro stavbu nových jaderných bloků v Česku premiér Andrej Babiš (ANO). Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na začátku letošního února uvedl, že malé modulární reaktory mohou být řešením pro bezemisní a zároveň stabilní výrobu elektřiny a tepla. Odborníci však upozorňují na to, že ve světě se tato zařízení teprve vyvíjejí, praktická zkušenost s jejich provozem téměř chybí.



ČEZ už dříve uvedl, že malé modulární reaktory by mohly být do budoucna doplňkem plánovaného velkého jaderného bloku, který má být postaven v Dukovanech. "Přestože intenzivně pracujeme na novém jaderném bloku v Dukovanech, zapojujeme se do těchto projektů s ohledem na další rozvoj jaderné energetiky, jejíž pozice v energetickém mixu naší společnosti bude dál růst," řekl dnes člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.



Podle dřívějších informací oslovil se žádostí o sdílení podrobných technických informací k možné stavbě malých jaderných bloků (SMR) v ČR celkem 11 firem. Kromě amerických podniků a britské společnosti šlo také o firmy z Číny, Ruska, Francie, Jižní Koreje nebo Argentiny.



Dnes energetická společnost uvedla, že výhodou těchto reaktorů je jejich předpokládaná sériová výroba a montáž přímo ve výrobních závodech, zároveň je možné soustředit větší počet modulů v jedné lokalitě. Výkon těchto zařízení se podle pohybují v desítkách, maximálně nižších stovek megawattů (MW). Pro nový velký blok v Dukovanech vláda počítá s 1200 MW.



Koncept UK SMR od představuje standardní malý tlakovodní reaktor s plánovanou dobou provozu 60 let a instalovaným výkonem 440 MW. Doba výstavby celého zařízení by neměla přesáhnout pět let. Britská společnost uvedla, že projekt připravuje přímo s ohledem na potenciální partnery, kteří by se mohli podílet na dodávkách až 80 procent technologie. "Cenová dostupnost a rychlost, s jakou dokážeme sestavit celou elektrárnu, ji bezpochyby učiní pro velmi atraktivní volbou," řekl dnes Tom Samson, pověřený řízením britského konsorcia SMR.