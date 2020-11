Stimulace v centru pozornosti a akcie prostě chtějí dál růst

Tvorba pracovních míst ukazuje, že situace se zlepšuje, ale stále máme před sebou dlouhou cestu. Pro Bloomberg Markets to uvedl Glenn Hubbard, který stál v čele Rady ekonomických poradců CEA a nyní působí na Columbia University. Americká ekonomika podle něj musí dostat virus pod kontrolu, ale také potřebuje fiskální podporu. Ta by mimo jiné měla zahrnovat podporu v nezaměstnanosti či pomoc malým firmám.



Dobrým začátkem by podle ekonoma byl fiskální balíček pohybující se kolem 1 bilionu dolarů. O takové částce se přitom mezi oběma politickými stranami hovořilo již před volbami a tudíž „je šance, že se k tomu vrátí“. Nejpravděpodobnější je dohoda týkající se investic do infrastruktury a „dobrý ekonomický základ“ má třeba i podpora vzdělávání, u které „nezáleží na tom, zda jste demokrat či republikán“.



Bude pro ekonomiku stále rozhodující politika Fedu tak, jako tomu bylo v posledních letech? Podle ekonoma bude stále hrát velmi významnou roli, ale fiskální politika je nyní pro řešení problémů ekonomiky lepší než politika monetární. Mimo jiné proto, že další monetární stimulace přináší riziko bublin na trzích s investičními aktivy. K tomu může zvyšovat příjmovou nerovnost a nerovnost v bohatství.



Fed by tak měl reagovat na krize a provádět rozumnou politiku monetární, ale „neměli bychom se spoléhat, že právě on ekonomiku vždy zachrání“. Podle ekonoma již nyní probíhá určitá spolupráce mezi americkou centrální bankou na straně jedné a ministerstvem financí na straně druhé. Pokračování této spolupráce pak bude „extrémně důležité jak pro trhy, tak pro celou ekonomiku“.



O stimulaci hovořil na Bloomberg Markets i Mohamed El-Erian. Podle něj bude klíčové, aby nová americká vláda přesvědčila Kongres, že „toto není jen o pomoci“. Je totiž třeba jednak pomoci těm, kteří to potřebují, ale mimo jiné také řešit problémy, které by mohly zanechat dlouhodobé jizvy na celé ekonomice. V této souvislosti ekonom zmínil riziko spojené s poklesem důvěry domácností a dlouhodobou slabostí poptávky. V neposlední řadě by vláda měla řešit problémy s utlumeným růstem produktivity.



El-Erian míní, že akciové trhy nyní uvažují ve stylu „prostě chceme dál růst“. Jinak řečeno, „trh si začíná žít svým vlastním životem“ a investoři to řeší dvěma základními způsoby. Buď se drží stranou, nebo z taktického důvodu nakupují. Tyto nákupy pak vedou k dalšímu růstu cen akcií a celé kolečko se točí dál.



Zdroj: Bloomberg Markets