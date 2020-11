Šance na klidnější den a otazník nad hospodářskou politikou

Dnes si připomínáme konec 1. světové války a americké dluhopisové trhy při tamním Dni veteránů zůstanou zavřeny. Akcie se obchodují normálně, ale v kalendáři chybějí zásadní makrodata nebo firemní výsledky. Obchodování by tak celkově mohlo být klidnější a investoři budou ještě zpracovávat poslední vlnu informací o volbách a vakcíně, která motivuje k některým sektorovým rotacím.



Zdá se, že po první vlně nadšení se více pozornosti dostává reakci hospodářské politiky. Hlavní otázkou je míra její podpory, když se zde objevují pozitivní rizika pro ekonomiku. Šance na velký fiskální balík v zámoří poklesla už s volbami. Fed se na jednu stranu netváří, že by chtěl navyšovat svou pomoc, ale stále pobízí vládu do akce a mluví o negativních rizicích. Co je nyní u Fedu aktuálnější než větší objemy, to je snaha o cílenější využívání programů tam, kde koronavirus působí ekonomice největší problémy.

Akcie v Evropě zatím přešlapují na místě, změny hlavních indexů oproti včerejšku jsou nevýrazné. Podobné je to u dluhopisů, kde ovšem stále sledujeme tendenci k nárůstu výnosů. Eurodolar také pokročil dál včerejším směrem a klesá na 1,1790. Ropě se daří a přidává 2,4 pct. Koruna se s malou změnou obchoduje vůči euru u 26,45.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:28 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.4276 -0.0295 26.4685 26.3852 CZK/USD 22.4010 0.1654 22.4495 22.3120 HUF/EUR 355.0576 -0.2642 356.4957 354.4400 PLN/EUR 4.4892 -0.0915 4.5091 4.4873

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8058 -0.1825 7.8117 7.7947 JPY/EUR 124.3840 -0.0563 124.6691 124.1669 JPY/USD 105.4325 0.1648 105.5340 105.2880

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8875 -0.3523 0.8920 0.8871 CHF/EUR 1.0813 0.0398 1.0826 1.0805 NOK/EUR 10.6259 -0.2848 10.6571 10.6027 SEK/EUR 10.1884 -0.0675 10.1919 10.1694 USD/EUR 1.1798 -0.1828 1.1828 1.1784

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3697 -0.2191 1.3746 1.3663 CAD/USD 1.3031 0.0146 1.3058 1.3009