JP Morgan už není systémově nejdůležitější bankou

Americká investiční banka Chase & Co už není systémově nejdůležitější bankou světa. Vyplývá to z žebříčku s dodatečnými kapitálovými požadavky, který zveřejnil Výbor pro finanční stabilitu (FSB). Ten pracuje pro skupinu ekonomicky nejdůležitějších zemí G20 a vypracovává seznam globálně systémových bank od roku 2011.



Seznam vznikl v reakci na finanční krizi, která vypukla před více než deseti lety a při které museli banky zachraňovat daňoví poplatníci. Banky jsou zařazeny do několika kategorií, podle velikosti, mezinárodního dosahu a složitosti. Tyto kategorie stanovují, jak velké musejí mít dodatečné kapitálové rezervy, aby v případě další krize dokázaly absorbovat i velmi vysoké ztráty.



JP Morgan byla z 30 nejvýznamnějších bank, jak je vymezil výbor FSB, jedinou bankou v kategorii, která musí držet dodatečný kapitál v poměru k aktivům ve výši 2,5 procenta navíc ke stanovené minimální úrovni. Nově se připojí k a v další kategorii, která vyžaduje dvě procenta dodatečného kapitálu.



Další americké banky a klesly z kategorie vyžadující 1,5 procenta dodatečného kapitálu do nižší kategorie vyžadující jedno procento. Tato kategorie se vztahuje na 19 z celkem 30 bank. Čínský finanční ústav China Construction Bank naopak postoupil z jednoprocentní kategorie do vyšší, vyžadující 1,5 procenta.



Nové kapitálové požadavky vstupují v platnost od ledna 2022. Většina bank má už teď kapitálové rezervy vysoko nad požadavky regulátorů, uvedla agentura Reuters.