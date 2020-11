Buffett ve třetím čtvrtletí: Prodej části akcií Apple, nákup Pfizer, Merck, Bank of America nebo GM

Společnost patřící miliardáři Warrenu Buffettovi prodala ve třetím čtvrtletí 36,3 milionu akcií společnosti a investovala miliardy dolarů do několika výrobců léků včetně firem a . Zvýšila také podíl v některých už vlastněných společnostech jako je , síť maloobchodů Kroger nebo automobilka a nakoupila akcie mobilního operátora T-Mobile US. Firma to v pondělí uvedla v údajích pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC).



Největší podíl v akciovém portfoliu Berkshire si stále drží , který v něm má hodnotu téměř 114 miliard dolarů (2,5 bilionu Kč). Na druhém místě zůstává - její podíl činí po posledním přikoupení zhruba 28 miliard dolarů.



Berkshire v uplynulém kvartálu nakoupila podíl v amerických výrobcích léků , Bristol Myers Squibb a AbbVie, kteří by mohli těžit z vývoje vakcín a léků proti koronaviru. Do každého investovala zhruba dvě miliardy dolarů. Do další farmaceutické společnosti vložila dalších 140 milionů dolarů.



Kromě Applu odprodala Berkshire část investic v bankách a . Zbavila se také části podílu v poskytovateli dialyzačních služeb DaVita a v těžební firmě Gold.



Oznámení Buffettovy investice do 2,41 milionu akcií T-Mobilu US za zhruba 276 milionů dolarů výrazně zvedlo po skončení obchodování jejich cenu. T-Mobile US je stejně jako český T-Mobile členem mezinárodní skupiny .



Investice se zájmem sledují investoři na celém světě. Z údajů pro SEC nelze vyčíst, zda všechny oznámené obchody uskutečnil sám Buffett, který má ve firmě na starosti největší investice typu Coca-Coly, Applu a . Nyní 90letý hvězdný investor dříve uvedl, že investice pod jednu miliardu dolarů často provádějí dva další investiční manažeři Berkshire.