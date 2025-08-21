Krugman hovoří o zpomalující ekonomice, Kashkari tíhne ke snižování sazeb

Prezident Fedu v Minneapolis Neel Kashkari pro CNBC uvedl, že dostupná ekonomická data ukazují na zpomalování ekonomické aktivity v USA. Není přitom jasné, jaký bude konečný dopad cel na inflaci a bude tomu ještě nějaký čas. Americká centrální banka by v této situaci podle jejího zástupce „mohla začít upravovat sazby“. Podobně jako tento ekonom uvažuje i Paul Krugman.
Kashkari vysvětloval, že ohledně vývoje inflace a dopadů cel nebude situace jasná možná ještě celý rok a on sám proto klade větší váhu „na data, která známe již nyní.“ To znamená na ta, která ukazují na slábnoucí ekonomiku. Ve výsledku tedy ekonom začíná podle svých slov tíhnout k poklesu sazeb. Fed ale podle něj neudělal chybu, když doposud sazby nesnižoval, protože ekonomika byla silná a cla jsou mimořádným a velmi dlouho nezaznamenaným šokem.
Ekonom poukázal na různé strategie, se kterými se firemní sektor snaží pomocí cel vypořádat. Některé společnosti mohly například nakoupit zásoby z Číny ve velkém dopředu, jiné zvolily rozdílnou strategii, a to vše se mimo jiné projevuje na nejistotě ohledně vlivu cel na inflaci. Navíc není zřejmé, že cla zůstanou na současných úrovních. S aktuálně dostupnými informacemi se Kashkarimu nyní zdá „rozumné, že sazby půjdou letos dolů dvakrát.“ Pokud by ale cla živila inflaci více, než se nyní odhaduje, může být situace rozdílná. Fed pak může sazby snížit sazby jednou, vůbec, „nebo můžeme začít sazby zase zvedat.“
K různým signálům a datům, která z ekonomiky přichází, ekonom uvedl, že pokud chceme číst vývoj na nějakém trhu, podíváme se na ceny. U pracovního trhu to znamená mzdy a podle něj jejich slábnoucí tempu růstu ukazuje na ochlazování tohoto trhu. K úvahám o kvalitě dat přicházejících z trhu práce a jejich zpracování poté, co Donald Trump začal zasahovat do vedení Úřadu pro statistiku práce, pak ekonom řekl, že ekonomické dění nejde zfalšovat. A nakonec se jasně ukáže, jak si ekonomika a trh práce vede. Platí to, i pokud by někdo říkal, že „inflace není reálná, nebo že trh práce je na tom ve skutečnosti lépe.“
O ekonomice a dopadech cel hovořil na Bloombergu Paul Krugman, podle kterého byla doposud americká politika v této oblasti hodně jednoduchá. Většina zemí padala do stejné celní kategorie, ale nyní „jsou u každé jiná cla“. Ekonom si ale myslí, že Spojené státy nemají ani kapacitu na straně příslušných vládních organizací, aby byly schopny s novým systémem pracovat. Současné obchodní dohody nové vlády pak podle něj nejsou skutečnými dohodami, protože jejich konkrétní zpracování trvá mnohem delší dobu. Ve skutečnosti jde jen o slovní úmluvu, ke které navíc druhé strany někdy říkají, že je jiná, než co tvrdí Američané.
Měkká data podle Krugmana již nějaký čas ukazují na slabší ekonomiku, tvrdá data na její větší sílu. Vývoj ale „konverguje spíše k tomu, co ukazují ta měkká.“ Akciový trh ale stále roste, což ekonom komentoval s tím, že „doposud měl nulovou úspěšnost při predikcích vývoje v této oblasti“. Všichni ostatní jsou na tom ale podle něj úplně stejně a důležité je, že akciový trh „má nulovou vypovídající schopnost ohledně vývoje v ekonomice“. Ani jeho současný stav není podle ekonoma ve vztahu k vývoji v celém hospodářství moc vypovídající.
Zdroj: CNBC