Estée Lauder pod tlakem. Akcie prudce klesají kvůli slabému výhledu a dopadu cel

Společnost vydala slabý výhled zisku za fiskální rok, částečně kvůli nákladům na cla. Majitel značek M·A·C Cosmetics a Clinique očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 1,90 až 2,10 USD za rok končící červnem 2026, což je pod odhady analytiků v průzkumu agentury Bloomberg. Společnost očekává, že rostoucí americká cla zasáhnou ziskovost ve výši přibližně 100 milionů USD. Akcie v pre-marketu klesly až o 14 %. Za rok dosud vzrostly o 20 % a překonaly tak index S&P 500.
Generální ředitel Stéphane de La Faverie snižuje náklady propouštěním zaměstnanců a outsourcingem některých služeb a zároveň investuje do prodeje většího množství produktů péče o pleť a kosmetiky na Amazonu, TikToku a jinde. To je odklon od závislosti na obchodních domech, která společnost definovala.
Jeho dlouhodobý úspěch však do značné míry závisí na zotavení tržeb v Číně, kde se poptávka zpomalila, a na získání podílu na trhu v USA. Společnost ztrácí na pozici nováčků a značek vlastněných konkurenty, včetně L’Oreal.
De La Faverie se také snaží snížit závislost na bezcelních obchodech v Číně a Jižní Koreji, které kdysi v letech bezprostředně po pandemii generovaly až třetinu tržeb společnosti. Tržby od té doby prudce klesly, když se čínští spotřebitelé vrátili k cestování do zahraničí.
Estée Lauder předpovídá organický roční růst tržeb mezi 0 % a 3 %, ve srovnání s odhady 1,9 % v průzkumu agentury Bloomberg. Toto tempo by značilo posun z 8% poklesu tržeb v právě skončeném fiskálním roce.
Zdroj: Bloomberg