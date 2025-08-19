Amerika už není středem světa. Investoři objevují skrytý poklad v severní Evropě

Evropské akcie letos zaznamenaly oživení, přičemž několik regionálních indexů překonalo své konkurenty z Wall Street. Uprostřed tlaku na diverzifikaci portfolií mimo USA vidí někteří obchodníci "bezkonkurenční výhodu" a "opravdu dobré investiční příležitosti" v jedné konkrétní oblasti Evropy, a to v severských zemích.
Začátkem roku vyvolala volatilita vyplývající z nepředvídatelné obchodní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa širokou poptávku po aktivech mimo Spojené státy. Jedním z příjemců tohoto pohybu byla Evropa, kde investoři viděli stabilní a podhodnocený trh.
Podle Frédérique Carrierové, vedoucí investiční strategie společnosti RBC Wealth Management na Britských ostrovech a v Asii, však jedna oblast evropského trhu zůstává mezinárodními investory přehlížena. "Většina našich bohatých klientů, kteří se ptají na Evropu, má na mysli Francii a Německo a možná Itálii a Španělsko, ale jen málokdo si vzpomene na severské země, kde jsou makroekonomické trendy slibné," řekl.
Ekonomická odolnost
Severské země, zasazené na dalekém severu Evropy, měly letos smíšené výsledky, pokud jde o výkonnost jejich veřejně obchodovaných společností. Například benchmarkové indexy v Norsku a Finsku překonaly všechny tři hlavní indexy Wall Street, zatímco indexy na Islandu a v Dánsku zaznamenaly hluboké ztráty od začátku roku.
Velká část podprůměrných výsledků v Dánsku souvisí se složením benchmarkového indexu OMX Copenhagen. Farmaceutické giganty Novo Nordisk a Zealand Pharma letos dosud ztratily přibližně 48 procent, a to uprostřed Trumpových celních hrozeb až 250 procent na farmaceutické zboží. Na cenu akcií Novo Nordisku měly vliv i neuspokojivé výsledky klinických studií, změny ve vedení a snížení prognózy zisku.
Dánská ekonomika je však známá svou odolností, i když jsou její největší společnosti pod tlakem, což by mohlo prospět akciovému trhu země, myslí si Carrierová. "Dánsko je všeobecně vnímáno jako odolná ekonomika, a to díky nízké míře zadlužení na národní úrovni (dluh k HDP pouhých 28 %, zatímco fiskální přebytek se blíží 4 % HDP), a to i přesto, že jeho farmaceutický sektor – který v minulosti do značné míry hnal růst – je v současné době v hledáčku nové celní strategie prezidenta Trumpa," uvedla.
Dodala, že Švédsko těží z "mírného hospodářského oživení", zatímco norská centrální banka by brzy mohla začít snižovat úrokové sazby, aby stimulovala ekonomiku země. Trhy všeobecně očekávají, že Norges Bank na svém příštím zasedání v září sníží sazby o 25 bazických bodů, jak vyplývá z údajů LSEG. "Finsko je outsiderem s umírněnějším makroekonomickým výhledem než jeho konkurenti," dodala a poznamenala, že investoři, kteří chtějí investovat do evropských akcií, by měli k investicím přistupovat "vysoce selektivně".
"Zaměřili bychom se na vysoce kvalitní společnosti se silným obchodním modelem, širokou mezinárodní základnou příjmů a robustní generací peněžních toků, což je oblast, kde jsou severské země obzvláště dobře zastoupeny. Taková kvalita nemusí být nutně levná a investoři by si měli před budováním pozic počkat na oportunistickou korekci cen," uvedla.
Bezkonkurenční výhoda Norska
Severský region je bohatý na příležitosti v rozvíjejících se odvětvích, uvádí Tor Langoy, zakladatel londýnské investiční poradenské společnosti BD Globe Capital Partners a Viking Digital Campus, digitálního firemního kampusu s vodní energií na západním pobřeží Norska. "Severský region se rychle stává strategickým centrem pro investice do umělé inteligence a hyperscale datových center a přitahuje tak bezprecedentní globální kapitál," řekl.
Různé významné společnosti nedávnoodhalily rozsáhlé investice v severských zemích, z nichž mnohé jsou určeny pro technologickou infrastrukturu. Společnost Brookfield Asset Management, která spravuje aktiva v hodnotě více než jeden bilion dolarů, v červnu oznámila, že na podporu rozvoje infrastruktury umělé inteligence vyčlení až 95 miliard švédských korun (10 miliard dolarů). Společnost OpenAI mezitím koncem července oznámila, že bude v Norsku iniciovat multimiliardový projekt datového centra, který do konce roku 2026 dodá 100 tisíc grafických procesorů .
Langoy uvedl, že Norsko má zejména "bezkonkurenční výhodu", pokud jde o investiční příležitosti. "Norsko nabízí vzácnou kombinaci vlastností, které se jen málokterý – pokud vůbec nějaký – trh může vyrovnat. (Pyšní se) nejnižšími náklady na elektřinu v Evropě, poháněnou stoprocentními obnovitelnými vodními zdroji, zrychlenými termíny připojení k síti, což umožňuje rychlejší uvedení na trh, (a) podpůrnou vládní politikou zaměřenou na datová centra, která vítají investice do strategické infrastruktury," uvedl.
Podle Langoye bude Norsko "i nadále vést" díky své energetické bezpečnosti, odolnosti konektivity a geopolitické stabilitě.
Ve druhém čtvrtletí letošního roku zaznamenala švédská investiční společnost Investor AB šestiprocentní návratnost svých akcií kótovaných společností. Mezi těmito podíly jsou různé severské firmy, včetně telekomunikačního giganta , obranného dodavatele Saab a výrobce domácích spotřebičů Electrolux. Během sledovaného období investovala společnost AB Investor 1,2 miliardy švédských korun, aby zvýšila svůj podíl ve společnosti na 9,7 procenta.
"Jako světový lídr v oblasti technologií mobilních sítí má společnost dobrou pozici k tomu, aby využila své silné pozice na trhu a v průběhu času našla nové cesty k růstu," uvedl prezident a generální ředitel společnosti AB Investor Christian Cederholm ve zprávě o hospodaření firmy za druhé čtvrtletí.
Příležitosti podle Cederholma existují i na soukromých trzích severského regionu. "Pokud jde o soukromá aktiva, která hledáme, tj. vysoce kvalitní společnosti s dlouhodobou historií výroby zboží a ziskovým růstem, je opravdu jen velmi zřídka možné uzavřít výhodnou koupi. Nejsme tedy lovci výhodných koupí, jsme v tom dlouhodobě... Na druhou stranu bych řekl, že mezi našimi cílovými trhy, kterými jsou severské země a Severní Amerika, existují opravdu dobré investiční příležitosti," uzavřel.
