Fed upřednostňuje boj s inflací, ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny a futures jsou lehce na nulou

21.08.2025 8:33
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Globální ekonomika čelí rostoucím výzvám – Fed považuje za klíčový boj s inflací než obavy o trh práce, zatímco Trumpova cla prohlubují rozpory uvnitř této centrální banky. ECB varuje před zpomalením růstu eurozóny navzdory obchodní dohodě s USA. Itálie navrhuje obrannou doložku pro Ukrajinu, Čína radí nekupovat čipy od Nvidie a Rusko kvůli válce zvažuje škrty v civilních výdajích. SpaceX čelí tlaku investorů kvůli problémům s raketou Starship a Google uvádí nové AI telefony Pixel 10.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,0 %, FTSE 100 +0,1 % a DAX +0,1 %.

Většina představitelů Fedu na svém zasedání minulý měsíc označila za závažnější riziko inflace než obavy o trh práce a mezitím cla prezidenta Donalda Trumpa prohloubila rozkol ohledně nastavení sazeb uvnitř výboru. Většina z 18 přítomných politiků „považovala riziko růstu inflace z těchto dvou rizik za závažnější“, uvádí zápis ze zasedání Federálního výboru pro otevřený trh konaného 29.–30. července.

Guvernérka Fedu Lisa Cooková naznačila, že má v úmyslu zůstat v centrální bance, a to navzdory výzvám prezidenta Donalda Trumpa k její rezignaci kvůli obviněním z hypotečního podvodu. Průzkum centrální banky zjistil, že podobné praktiky týkající se vlastnictví nemovitostí byly „rozšířené“ po celé zemi.

Ekonomika eurozóny pravděpodobně v tomto čtvrtletí poroste pomaleji a stále přetrvává nejistota ohledně globálního obchodu i přes nedávnou dohodu s USA, která měla nejistotu snížit, uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. Na svém vystoupení v Ženevě řekla, že 15% clo, které se nyní vztahuje na většinu evropského zboží, je o něco vyšší než úroveň, se kterou ECB počítala v červnu, ale „výrazně nižší“ než v případě vážného scénáře. Jedná se o první komentář Lagardeové od chvíle, kdy Evropská unie uzavřela dohodu s Trumpem.

Italská premiérka Giorgia Meloniová navrhuje pro Ukrajinu kolektivní obrannou doložku podobnou NATO, která by vyžadovala, aby spojenci rozhodli do 24 hodin o vojenské podpoře v případě dalšího útoku ze strany Ruska. Mezitím Nizozemsko posílá dva systémy protivzdušné obrany Patriot do Polska, při zesilování úsilí o obranu území NATO. Americký viceprezident JD Vance uvedl, že jednání o ukončení války se soustředí na bezpečnostní záruky a území, které chce Rusko ovládat.

Moskva se chystá zvyšovat daně a omezovat veřejné výdaje v civilních sektorech, aby byla schopna dál financovat vysoké náklady související s válkou na Ukrajině. Ruský prezident Vladimir Putin nedávno odmítl tvrzení, že válka na Ukrajině ničí ruskou ekonomiku. Schodek ruského rozpočtu se však zvyšuje, protože výdaje rostou, zatímco příjmy z prodeje ropy a plynu klesají, píše Reuters.

Čínští regulátoři se snaží přimět domácí technologické firmy, aby přestaly nakupovat pokročilé čipy H20 od amerického výrobce Nvidia. Důvodem jsou podle zprávy listu Financial Times výroky amerického ministra obchodu Howarda Lutnicka, který označil čipy určené pro čínský trh za druhořadé a hovořil o snaze udržet čínské vývojáře závislé na amerických technologiích. Podle zdrojů FT se výroky setkaly s ostrou reakcí některých čínských lídrů, kteří je považují za urážlivé. V reakci na to zasáhly instituce jako Národní rozvojová a reformní komise, ministerstvo průmyslu a informačních technologií a zejména úřad pro kyberprostor, který vydal neformální pokyn společnostem ByteDance a Alibaba, aby pozastavily nové objednávky čipů H20. Předvolal si také předvolal vedení Nvidie kvůli údajným závažným bezpečnostním problémům.

Americký internetový gigant Google včera představil novou řadu svých chytrých telefonů Pixel. Přístroje Pixel 10 zahrnují nové funkce související s umělou inteligenci (AI). Patří mezi ně například asistenční systém pro fotografování, který dokáže popsat fotografovanou scénu či doporučit nejlepší úhel. Cena základní verze telefonu Pixel 10 pro české zákazníky podle internetových stránek společnosti začíná na 22.990 . Všechny verze z nové řady telefonů Pixel využívají nejnovější procesor společnosti Google pro mobilní přístroje s názvem Tensor G5. Firma Google představila rovněž nové verze chytrých hodinek a bezdrátových sluchátek značky Pixel, napsala agentura Reuters.

Společnost Elona Muska SpaceX je po neúspěšných testovacích letech pod tlakem, aby ukázala pokrok ve svém rozsáhlém raketovém programu. Impozantní výsledky SpaceX výrazně ovlivnily vesmírný průmysl i americkou vesmírnou politiku. Od svého vzniku společnost provádí velmi testovací lety, které někdy spektakulárně selžou. Její proces je navržen tak, aby se rychle učil z neúspěchů. Nedávné problémy s raketou Starship však ukazují, že rychlé inovace raket, jejichž výroba stojí stovky milionů, mohou vést k řetězci nákladných problémů.


 

