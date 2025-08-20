Hledat v komentářích

Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta

Inflace v EU v červenci vzrostla na 2,4 procenta

20.08.2025 11:33
Autor: ČTK

Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v červenci zrychlil na 2,4 procenta z červnového tempa 2,3 procenta. Ve své zprávě to ve středu oznámil unijní statistický úřad Eurostat. V České republice inflace naopak zpomalila, z červnové hodnoty 2,8 procenta zvolnila na 2,5 procenta. Eurostat kvůli srovnání s ostatními zeměmi EU používá harmonizované údaje, které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Eurostat potvrdil také rychlý odhad inflace ze začátku měsíce, podle kterého se spotřebitelské ceny v eurozóně v červenci meziročně zvýšily o dvě procenta. Tempo růstu tak zůstalo stejné jako v červnu.

Meziměsíčně se ceny v EU zvýšily o 0,1 procenta a v eurozóně zůstaly beze změny.

Loni v červenci inflace v EU činila 2,8 procenta a v zemích platících eurem 2,6 procenta. V Česku pak 2,5 procenta.

Nejnižší meziroční inflaci zaznamenaly v červenci Kypr, a to 0,1 procenta, a Francie, kde inflace činila 0,9 procenta. V Irsku byla míra inflace na 1,6 procenta. Naopak nejvíce, o 6,6 procenta, vzrostly meziročně spotřebitelské ceny v Rumunsku. V Estonsku inflace činila 5,6 procenta a na Slovensku 4,6 procenta.

ČSÚ začátkem tohoto měsíce oznámil, že v Česku spotřebitelské ceny v červenci meziročně vzrostly o 2,7 procenta, inflace tak zvolnila z červnové hodnoty 2,9 procenta, což bylo letošní maximum. Více než před rokem spotřebitelé platili hlavně za potraviny, i když jejich zdražování proti červnu zpomalilo. Meziročně zlevnily především pohonné hmoty.


