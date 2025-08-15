Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle

Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle

15.08.2025 8:47, aktualizováno: 15.8. 9:46
Autor: Jan Bureš & Jan Čermák & Dominik Rusinko, Patria Finance a ČSOB Finanční trhy

Aktualizováno

Tuzemský hypoteční trh je rozpálený do běla. Dle České bankovní asociace byly v červenci poskytnuty nové hypotéky v objemu 30 miliard Kč. To je nejvyšší hodnota od konce roku 2021, kdy vrcholil pandemický hypoteční boom, a pokud tato silná dynamiky vydrží, bude v tomto roce atakovat celý trh hodnotu 300 mld. Kč. Tento nárůst odráží také průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky – dnes činí 4,3 mil. Kč, před dvěma lety to bylo 3,1 mil. Kč.

1

Nehledě na prázdniny, tak na hypotečním trhu panuje čím dále silnější FOMO. Neboli „fear of missing out“, tedy obava kupujících, že toto je jejich poslední šance, kdy si dovolit nákup nemovitosti před jejich dalším zdražování. Připomeňme, že v prvním čtvrtletí zdražily tuzemské nemovitosti meziročně o deset procent a na svižný nárůst ukazují nabídkové ceny i ve druhém kvartále. Silná poptávka, stále intenzivněji poháněná i investičními záměry, totiž nadále naráží na zkostnatělou nabídku, resp. omezenou výstavbu v důsledku pomalých povolovacích procesů.

V červenci mohla nárůst nových hypoték ovlivnit také obava o jejich zdražení. Úroková sazba klesla jen symbolicky na 4,5 % a při pohledu na ceny zdrojů (úrokové swapy), kterými banky hypotéky financují, je zjevné, že prostor pro další snižování se minimálně pro tento moment vyčerpal a v úvahu přichází i možné zdražení. My předpokládáme, že tříleté i pětileté swapové sazby (nejčastější hypoteční fixace) se už v rámci tohoto cyklu výrazně níže nepodívají a nacházíme se tak již na úrovních, které považujeme za dlouhodobě udržitelné.

Z pohledu centrální banky přinesla včerejší čísla další jestřábí argument ve prospěch stability úrokových sazeb na současné úrovni 3,5 %. Vyšší aktivita na hypotečním trhu se totiž přelévá na trh rezidenčních nemovitostí a následně do spotřebitelské inflace, která i z tohoto důvodu může zůstat zvýšená, zejména v klíčové jádrové složce. Pokud se tak stane a růst HDP dále zrychlí, jak optimisticky předpokládá ČNB, pak cyklus uvolňování měnové politiky pravděpodobně skončil.

TRHY

Koruna
Česká koruna si včera připsala lehké ztráty, když zakončila obchodování u hranice 24,50 EUR/CZK. Velmi lehká korekce jde za posilujícím dolarem a silnější výrobní inflací v USA. Dnes ráno bude zveřejněn zápis ze srpnového zasedání bankovní rady ČNB. Připomeňme, že centrální banka ponechala sazby stabilní a opětovně zvolila jestřábí rétoriku, kterou podpořila i nová prognóza. Trhy i nás budou zajímat zejména signály ohledně dalších kroků ČNB, tj. jak významná je neochota centrálních bankéřů jít se sazbami ještě lehce dolů. Z pohledu koruny pak budeme sledovat důraz, jaký bankovní rada přikládá silnější tuzemské měně, tedy zda by výhledově mohlo jít o podstatný argument směrem k uvolnění měnové politiky.

Eurodolar
Překvapivě vysoká výrobní inflace v USA za měsíc červenec včera poskytla dolaru příležitost zpevnit. Meziměsíční růst jádrové produkční inflace o 0,9 % posunul meziroční údaj na hodnotu 3,7 %, což nepatrně snížilo sázky na zářijové snížení sazeb ze strany Fedu.

Dnes bude příliv amerických dat pokračovat, když se ukáže síla spotřebitele, a to již v údajích za třetí kvartál. K dispozici budou údaje za maloobchodní tržby a spotřebitelská nálada.
Dodejme, že eurodolar bude vyhlížet i večerní schůzku Trump-Putin na Aljašce. Pokud by opravdu byl učiněn zásadní pokrok směrem k příměří (s čímž trh příliš nepočítá), tak by euro po víkendu mělo šanci zpevnit.

Akcie
Index S&P 500 si včera po nedávných rekordních maximech trochu vydechl a odepsal 0,1 %. V korporátním sektoru klesly akcie výrobce zemědělské techniky Deere & Company o 6,8 %. Akcie společnosti Tapestry klesly o 15,8 %. A akcie společnosti Cisco Systems poklesly o 1,6 %. Těsně před včerejším koncem obchodním seance přišla z Bílého domu zpráva, že Trumpova administrativa zvažuje majetkově vstoupit do společnosti Intel, která na to reagovala rychlým posílením a včerejší den zakončila 7,4 % v plusu.

 

Čtěte více:

Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
15.08.2025 6:10
Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
Paul Krugman na Yahoo Finance komentoval současné dění v americké ekon...
Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
14.08.2025 16:07
Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
Evropské obranné akcie mají podle analytiků prostor pro další růst bez...
Signály akciového trhu
14.08.2025 17:40
Signály akciového trhu
Už od roku 2023 se objevují úvahy o tom, že akcie malých společností n...
Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném
14.08.2025 15:01
Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném
Ceny výrobců v USA v červenci vzrostly výrazně rychleji, než se očekáv...
Americké trhy poslala dolů ekonomická data, Evropa posiluje
14.08.2025 16:28
Americké trhy poslala dolů ekonomická data, Evropa posiluje
Na trzích dnes panuje smíšená nálada. Americké akciové indexy zatím mí...
Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu
14.08.2025 22:01
Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu
Index S&P 500 si dnes po nedávných rekordních maximech trochu vydechl...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
15.08.2025
10:50Buffett koupil podíl v UnitedHealth a prodal T-Mobile
10:03Trumpova administrativa zvažuje státní podíl v Intelu
9:13Kofola kupuje největšího provozovatele nápojových automatů na Slovensku
8:54Kofola expanduje, Trump se sejde s Putinem a USA chtějí podíl v Intelu  
8:47Rozbřesk: Hypoteční FOMO nabírá na síle
6:10Krugman: Pokud budoucího šéfa Fedu vybere Trump, bude přijímat rozkazy z Bílého domu
14.08.2025
22:01Americké trhy prakticky bez pohybu, překvapení pomohlo Intelu  
17:40Signály akciového trhu
16:28Americké trhy poslala dolů ekonomická data, Evropa posiluje  
16:07Trump se sejde s Putinem. Co schůzka znamená pro zbrojovky?
15:01Index cen výrobců v USA nečekaně roste. Futures na americké akcie jsou v červeném
14:14JD.com překonal ve 2. čtvrtletí odhady díky silné spotřebitelské poptávce
13:09Thyssenkrupp prohloubil čistou ztrátu a zhoršil celoroční výhled
12:08„Velký krásný zákon“ rozděluje Wall Street. Jak zobchodovat jeho možné vítěze i poražené?
11:38Růst ekonomiky EU ve druhém čtvrtletí zpomalil na 0,2 procenta
11:22Pozor na nákladnou akvizici a shortaře, varuje Bank of America akcionáře CoreWeave
10:14DeepSeek odkládá nový AI model kvůli problémům s čipy Huawei
8:53Britská ekonomika překvapila ve druhém kvartálu větším růstem
8:47Rozbřesk: Trumpem otupělé akciové trhy znovu na rekordech
8:35Bitcoin na novém rekordu, britská ekonomika vzrostla ve druhém kvartálu o 0,3 procenta  

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
1:50JP - HDP, q/q
4:00Čína - Maloobchodní tržby, y/y
4:00Čína - Průmyslová výroba, y/y
14:30USA - Empire State Manufacturing index
14:30USA - Maloobchodní tržby, m/m
15:15USA - Průmyslová výroba, m/m
16:00USA - Index spotř. důvěry Mich. university
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět