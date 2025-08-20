Hledat v komentářích

Detail - články
Inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, maximum za rok a půl

Inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, maximum za rok a půl

20.08.2025 11:28
Autor: ČTK

Míra inflace v Británii v červenci vzrostla na 3,8 procenta, a byla tak nejvyšší za rok a půl. Zdražovaly především potraviny a doprava, uvedl dnes britský statistický úřad. V červnu inflace činila 3,6 procenta. Čísla zvyšují tlak na britskou centrální banku, aby přehodnotila přístup k úrokovým sazbám. Británie má stále nejvyšší míru inflace ze skupiny ekonomicky vyspělých zemí G7, píše agentura Reuters.

Britská centrální banka zrychlení inflace očekávala. Červencový údaj ale překonal očekávání ekonomů, kteří předpokládali, že tempo růstu spotřebitelských cen se zvýší na 3,7 procenta.

Inflace v sektoru služeb zrychlila na pět procent ze 4,7 procenta o měsíc dříve a překonala prognózu centrální banky, která tento údaj pečlivě sleduje. Bank of England, jak zní oficiální název britské centrální banky, inflaci ve službách odhadovala na 4,9 procenta.

"Ekonomika prochází obdobím vysoké inflace a slabého růstu, které pravděpodobně potrvá až do příštího jara," uvedl hlavní ekonom společnosti Deloitte Ian Stewart. Není podle něho jasné, zda centrální banka letos ještě sníží úrokové sazby.

Bank of England na začátku měsíce snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na 4,00 procenta. Hlasování ale bylo těsné, čtyři z devíti členů měnového výboru byli pro ponechání nákladů na půjčky beze změn. Problémem podle nich byla právě vysoká inflace.

Pro srovnání - míra inflace ve Spojených státech se v červenci udržela na 2,7 procenta, zatímco v eurozóně zůstala podle rychlého odhadu statistického úřadu Eurostat na dvou procentech.

Zdroj: ČTK


