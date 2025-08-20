Technologický výprodej pokračuje, Fed zůstává opatrný, trh čeká na Jackson Hole

Americké akcie dnes oslabily, když zveřejněné zápisky z posledního zasedání Fedu potvrdily, že inflace zůstává hlavní obavou centrálních bankéřů. Index Nasdaq 100 klesl o 0,5 %, zatímco S&P 500 zaznamenal čtvrtý pokles v řadě. Výnosy dvouletých dluhopisů zůstaly téměř beze změny na úrovni 3,74 %.
Technologický sektor, který byl v posledních měsících tahounem trhu, zaznamenal výrazné ztráty. pokračovala ve dvoudenním propadu, celkově o 3 %, Palantir odepsal 20 % během šesti dní, v závěru obchodování ale část ztráty odmazal. Investoři se obávají, že Fed nenaplní očekávání ohledně rozsahu uvolnění měnové politiky, což zvyšuje nervozitu před pátečním vystoupením Jeromea Powella v Jackson Hole.
Zápis ze zasedání Fedu ukázal, že většina členů výboru považuje riziko vyšší inflace za závažnější než obavy z oslabení trhu práce. Podle analytiků z TradeStation jsou dokumenty v souladu s Powellovým předchozím jestřábím tónem. Někteří stratégové očekávají, že případné zářijové snížení sazeb bude spíše opatrné, s důrazem na další data v říjnu.
Podle Matta Maleyho z Miller Tabak bude klíčové, zda současný výprodej technologií představuje jen krátkodobý výkyv, nebo začátek hlubší korekce. Mark Hackett z Nationwide upozorňuje na únavu investorů po 30% růstu od dubna, přičemž velké růstové tituly výrazně zaostávají za malými firmami a hodnotovými akciemi.
Někteří investoři přistupují k současné situaci jako k příležitosti k nákupu při poklesu. označil dnešní vývoj za „test pro dip-buyery“, přičemž čtvrteční data PMI a páteční Powellovo vystoupení mohou změnit náladu na trzích. Podle Carol Schleif z BMO Private Wealth jsou valuace akcií napjaté, ale silné výsledky firem a větší jasnost v oblasti obchodní a daňové politiky podporují pozitivní výhled.
Z firemních zpráv zaujalo omezení přístupu čínských firem k informacím o kybernetických zranitelnostech ze strany . jmenoval nového CEO Michaela Fiddelkeho. zvýšil výhled zisku díky silným výsledkům, zatímco zklamal kvůli dopadům cel a zahájil revizi svých značek. Lowe’s koupí Foundation Building Materials za 8,8 miliardy dolarů. ? bude převeden do soukromého vlastnictví skupinou Authentic Brands. zklamal objednávkami kvůli problémům s dostupností bydlení. Thoma Bravo jedná o koupi Dayforce. Alaska Airlines představily nový věrnostní program. Novo Nordisk zavádí globální stop stav náboru. hlásí pokles tržeb kvůli ekonomickému zpomalení. SQM zvýšil výhled tržeb navzdory poklesu zisků.
Hlavní akciové indexy uzavřely dnešní den následovně: S&P 500 -0,27 %, NASDAQ 100 -0,67 % a Dow Jones +0,02 %.