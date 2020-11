Přepočet hlasů potvrdil Bidenovo vítězství ve státě Georgia

Přepočet hlasů ve státě Georgia zde v amerických prezidentských volbách ze 3. listopadu potvrdil vítězství demokratického kandidáta Joea Bidena. Uvedl to státní tajemník státu Georgia, republikán Brad Raffensperger, napsala agentura Reuters.



Přepočet hlasů byl spuštěn poté, co předběžné výsledky ukázaly, že Biden před nynějším prezidentem Donaldem Trumpem vede o zhruba 14.000 hlasů. Místní volební zákony tento postup vyžadovaly, protože rozdíl mezi dvěma hlavními kandidáty odpovídal méně než 0,5 procenta odevzdaných hlasů.



"Audit potvrdil, že původní strojové sčítání hlasů přesně označilo vítěze voleb," konstatoval ve čtvrtek večer místního času (po půlnoci na pátek SEČ) Raffensperger.



Trump i déle než dva týdny po uzavření volebních místností protestuje proti výsledku voleb a tvrdí, že hlasování provázely podvody ve prospěch Bidena. Důkazy pro prezidentova tvrzení však nejsou k dispozici. Podle propočtů amerických i světových médií získal Trump 232 hlasů ve sboru volitelů, zatímco Biden 306. Hlasování volitelů, které potvrdí nového prezidenta Spojených států, je na programu 14. prosince.



Biden označil Trumpovu snahu zpochybnit výsledky voleb za "naprosto nezodpovědnou". Na poradě s guvernéry jednotlivých států dál uvedl, že se neobává toho, že by Trumpova neochota přijmout výsledky voleb zamezila předání moci. "Vysílá to ale hrozivou zprávu o tom, kým jako země jsme," řekl demokratický kandidát.



S demokratickými i republikánskými guvernéry během hovoru Biden probral možnost povinného nošení roušek v celých Spojených státech. Nošení roušky "není politické gesto, je to vlastenecká povinnost", konstatoval.



Biden též řekl, že už vybral budoucího ministra financí. Jeho či její jméno oznámí kolem Dne díkuvzdání, který budou Američané slavit příští čtvrtek. Média spekulují, že by resort financí mohla vůbec poprvé řídit žena. Zmiňují přitom bývalou šéfku centrální banky (Fed) Janet Yellenovou a členku rady guvernérů Fedu Lael Brainardovou.