Výhled nerušeného růstu a podpory udržuje optimismus na trzích

Co odpoledne táhne akcie vzhůru, jsou v zásadě stále stejná témata, která tu byla už ráno. Evropské akcie také nabraly hlavní část zisků už zrána a poté dochází spíš k menším změnám. Nyní se Frankfurt, Londýn i Paříž nacházejí o více než procento nahoře a ještě je překonává Milán s 1,7procentním ziskem.



Z tohoto pohledu Amerika po otevření trochu zaostává a znovu hlavně kvůli technologickému sektoru, jenž je jasnou brzdou. V hledáčku investorů se naopak nachází energetický sektor při strmém růstu ropy, dále banky podpořené vyššími výnosy a průmysl jakožto další sázka na hospodářský cyklus. S&P 500 nyní roste o 0,9 pct. Pražská burza si připisuje pouze drobné zisky.

Tržní hráči se nechali hodně naladit náznakem, že by Donald Trump mohl konečně uznat porážku ve volbách a umožnit postupné předání moci, což by dovolilo nové administrativě hned při startu začít s podporou ekonomiky. A že to myslí s podporou vážně, naznačuje Joe Biden mimo jiné nominací Janet Yellenové na post ministryně financí. Nástroje jsou samozřejmě jiné než v centrální bance, ale tendence být agresivnější v podpoře by měla zůstat. Navíc i spolupráce s Fedem by měla být pro jeho bývalou šéfku snadnější a neměli bychom se dočkat například toho, jak současný ministr Mnuchin svým krokem nedávno zablokoval jeden z programů.

Zprávy o vakcínách už dokázaly značně rozptýlit obavy o sílu oživení v příštím roce a rostoucí šance na štědrou podporu ze strany rozpočtu je pro akciové trhy další plus. Nová data z dnešního dne však byla spíše slabší. Německý index Ifo sice podle očekávání nebyl tak špatný, jak naznačoval konsensus, jenže dílčí index očekávání celkem výrazně klesl. Něco podobného jsme odpoledne viděli u indexu důvěry amerických spotřebitelů od Conference Board. Také zde se očekávání výrazně zhoršila a stáhla celkový index dolů.

Zatímco akcie rostou, dluhopisy na jádrových trzích jsou pod tlakem, přičemž výnosy na 10 letech stoupají o bod či dva. Zlato je dnes dole o dvě procenta. Dolar na tom ale nakonec není tak špatně a po dalších změnách směru se vůči euru obchoduje na 1,1865. Koruna si znatelně polepšila a na páru s eurem se obchoduje u 26,22.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:52 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2234 -0.3349 26.3330 26.2132 CZK/USD 22.0875 -0.6120 22.2360 22.0705 HUF/EUR 361.2683 0.1405 361.5800 360.3752 PLN/EUR 4.4644 -0.2208 4.4750 4.4603

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8269 0.6756 7.8296 7.7767 JPY/EUR 124.2785 0.4656 124.3146 123.6540 JPY/USD 104.6650 0.3202 104.7520 104.1500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8890 0.0546 0.8912 0.8874 CHF/EUR 1.0823 0.1610 1.0852 1.0801 NOK/EUR 10.6194 -0.9171 10.6956 10.6187 SEK/EUR 10.1747 -0.3720 10.2192 10.1747 USD/EUR 1.1874 0.4849 1.1896 1.1842

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3631 -0.6816 1.3727 1.3574 CAD/USD 1.3038 -0.4300 1.3092 1.3011