Aktivita v čínských továrnách rostla nejrychleji za tři roky

Aktivita v čínských továrnách rostla v listopadu nejrychleji za tři roky a také růst v sektoru služeb se dostal na nejvyšší hodnotu za několik let. Pozitivní data, která dnes zveřejnil čínský statistický úřad, naznačují, že druhá největší ekonomika světa je na cestě, aby se stala první zemí, které se podaří setřást negativní dopad koronavirové pandemie, když nedávné údaje o výrobě ukázaly, že zpracovatelský sektor je již na úrovni před pandemií.



Oficiální index nákupních manažerů (PMI) pro zpracovatelský sektor, který je považován za barometr zdraví firem, stoupl v listopadu na 52,1 bodu z říjnových 51,4 bodu. Ocitl se tak nejvýše od září 2017 a zůstal nad úrovní 50 bodů, která odděluje růst aktivity od poklesu. Analytici dotazovaní agenturou Reuters očekávali pouze mírné zvýšení indexu na 51,5 bodu.



Vysoký PMI naznačuje, že ekonomický růst země by mohl být ve čtvrtém čtvrtletí solidní. Analytici banky očekávají zrychlení meziročního tempa růstu na 5,1 procenta z 4,9 procenta ve třetím čtvrtletí. To je působivý obrat po hlubokém propadu na počátku letošního roku. Za celý rok by ekonomika měla vzrůst o dvě procenta, což bude nejslabší růst za tři desetiletí. Čína si ale i tak povede mnohem lépe než další velké ekonomiky, kterým se nedaří dostat koronavirus pod kontrolu.



Oficiální PMI se z velké části zaměřuje na velké a státní podniky. Dílčí index nových vývozních objednávek v listopadu stoupl o 0,5 bodu na 51,5 bodu. To je dobrá zpráva pro vývozce, kteří těží ze silné zahraniční poptávky po zdravotnickém vybavení a elektronice. Rostoucí jüan a další karanténní opatření v zemích, které jsou důležitými obchodními partnery Číny, mohou mít ale v nadcházejícím období negativní dopad na vývoz, který je letos zatím překvapivě odolný.



V sektoru služeb aktivita rostla již devátý měsíc za sebou. Oficiální index PMI ze sektoru služeb vzrostl o 0,2 bodu na 56,4 bodu, nejvýše od června 2012. Důvěra spotřebitelů díky nízkému počtu nově nakažených covidem-19 se výrazně zlepšila. Nejlépe si v listopadu vedla železniční a letecká doprava, telekomunikační a satelitní přenosy a finanční průmysl.