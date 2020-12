OECD: Světová ekonomika klesne o 4,2 %, česká o 6,8 %

Světová ekonomika v letošním roce kvůli koronaviru klesne o 4,2 procenta, v příštím roce naopak o 4,2 procenta vzroste. Předpověděla to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Aktualizovala tak svou zářijovou prognózu, podle které se měl globální hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce snížit o 4,5 procenta, zatímco napřesrok měl stoupnout o pět procent.



OECD předpokládá, že výkon globální ekonomiky se na úrovně z období před příchodem koronavirové krize vrátí do konce příštího roku, a to zejména díky silnému hospodářskému oživení v Číně. Růst čínské ekonomiky v příštím roce podle OECD zrychlí na osm procent z letošních 1,8 procenta.



Spojené státy, které jsou největší ekonomikou na světě, by letos měly vykázat pokles HDP o 3,7 procenta a napřesrok nárůst o 3,2 procenta. Ekonomika eurozóny by v příštím roce měla stoupnout o 3,6 procenta po letošním propadu o 7,5 procenta, předpověděla OECD.

"Nejsme venku z potíží," řekl podle agentury Reuters k vyhlídkám světového hospodářství hlavní ekonom OECD Laurence Boone. "Stále jsme uprostřed pandemické krize, což znamená, že politici ještě mají před sebou mnoho práce," dodal.

Český HDP letos klesne o 6,8 procenta, oživení bude pomalé

Česká ekonomika v letošním roce kvůli šíření koronaviru klesne o 6,8 procenta. Napřesrok by se měl hrubý domácí produkt (HDP) zvýšit o 1,5 procenta, v roce 2022 by pak měl jeho růst zrychlit na 3,3 procenta. Předpověděla to dnes Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).Česká ekonomika byla podle OECD tvrdě zasažena opatřeními proti šíření koronaviru i poklesem zahraničního obchodu. "Dodatečná restriktivní opatření, vysoká nejistota a slabá důvěra budou brzdit hospodářské oživení, dokud nedojde k široké aplikaci účinné vakcíny," uvedla organizace ve své zprávě. "Rozpočtová podpora pomůže zachovat spotřebu domácností, oživení investic však zabere delší dobu," dodala.OECD rovněž vyzvala úřady, aby pokračovaly v podpůrných opatřeních a nezahájily příliš brzy zpřísňování rozpočtové politiky. Upozornila, že centrální banka má v případě potřeby prostor k dalšímu uvolnění měnové politiky.V příštím roce očekává OECD vzestup počtu firemních bankrotů v důsledku pokračující ekonomické slabosti a postupného ukončování některých podpůrných opatření. Míra nezaměstnanosti by se v první polovině příštího roku měla zvyšovat. "Poté, jakmile se pandemie dostane globálně i lokálně pod větší kontrolu, nabere ekonomický růst na tempu díky stoupajícímu obchodu a domácí poptávce," uvedla OECD.Český statistický úřad (ČSÚ) dnes oznámil, že meziroční pokles české ekonomiky ve třetím čtvrtletí zpomalil na pět procent z 10,7 procenta ve druhém kvartálu. Česká národní banka minulý měsíc předpověděla, že v celém letošním roce HDP klesne o 7,2 procenta, v příštím roce pak počítá s růstem o 1,7 procenta.