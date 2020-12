Opustit Libora nebude tak jednoduché...

Vyškrtnout Libor z finančního systému se ukázalo jako nesnadný úkol. Je to už více jak tři roky, co regulační orgány vytrvale tvrdí, že se tato londýnská mezibankovní úroková sazba přestane používat do konce roku 2021. V pondělí ale náhle ustoupily a posunuly datum očekávaného zániku dolarového Libora o 18 měsíců.

ICE Benchmark Administration uvedla, že konzultuje plány na prodloužení odkladu ukončení sazby až do konce června 2023 pro 3-, 6- a 12měsíční londýnské mezibankovní sazby v dolarech. Regulační orgány ale stále tlačí na to, aby se banky tomuto benchmarku vyhýbaly co nejdříve.

Rozhodnutí změnit kurz někteří možná očekávali, ale jen málokdo tušil tak dlouhé odložení. Zatímco úředníci jsou přesvědčeni, že se jedná pouze o dočasné záchranné lano, mnozí považují tento krok za uznání toho, že opustit Libor nebude tak jednoduché, jak se zdálo. Důvodem oddálení je hrozba pro finanční stabilitu, kterou představují biliony dolarů stávajících smluv a nástrojů, u nichž chybí vhodná sazba, která by Libor nahradila. Tvůrci politik se obtížně snaží najít řešení.

"Závislost na Liboru je stále zakořeněna v DNA finančního systému, což by mohlo v případě překotného přechodu vést k systémovému riziku," uvedla Subadra Rajappa, vedoucí americké strategie pro sazby u .

Čekací listina

Čekat s ukončením Liboru do roku 2023 problém dědictví starších smluv nevyřeší. Nicméně podle vysokého úředníka Fedu by to alespoň mělo umožnit, aby mohly mnohé z nich přirozeně vypršely, zejména proto, že tvůrci politik odrazují od nových dohod navázaných na Libor po konci příštího roku.

"Tento proces je masivní kvůli všem starým smlouvám, které tam visí," řekl Tom di Galoma, výkonný ředitel u Seaport Global Holdings. "Je tu obrovské množství nevyřízených položek, které se jen tak nevyřeší."

Prostor se nadechnout

Pondělní rozhodnutí podnítilo nárůst objemu napříč eurodolarovými futures, jak se obchodníci přizpůsobovali nové časové linii. Odložení je tak bezpochyby vítanou úlevou pro mnohé z největších světových bank, které se potýkaly s přechodem některých trhů na SOFR, sazbu podporovanou Fedem jako alternativu k Liboru.

Regulační orgány v posledních měsících hovořily o tom, že přechod je stále na dobré cestě, a zdůrazňovaly poslední milníky jako přechod derivátových burz na SOFR pro výpočet hodnotových swapů. V poslední době také Mezinárodní asociace pro swapy a deriváty představila velmi očekávaný právní protokol, který pomůže převést smlouvy napojené na Libor na SOFR, jakmile tento původní benchmark zanikne.

Navzdory pokroku se však ukázalo, že opatření k přesunu stávajících nástrojů (jako například dluhopisů s pohyblivou úrokovou sazbou) z Liboru se ukázala být obtížná. Snahy přimět zákonodárce k podpoře legislativy, která by pro finanční produkty, které nemají vhodnou náhradní sazbu, zavedla sazbu záložní, dosud neuspěly.



Nebezpečný, nezdravý

Vysoký představitel Fedu v pondělí jasně uvedl, že vypisovat nové liborové kontrakty bude považováno za nebezpečnou a nezdravou bankovní praktiku, pokud se v ní bude pokračovat i po konci roku 2021, a že centrální banka bude na tyto firmy odpovídajícím způsobem dohlížet. Fed vyzval banky, aby vstupy do cenných papírů navázaných na Libor ukončily co nejdříve.

"Není to tak, že by to byla katastrofa," řekl Scott Skyrm, výkonný viceprezident společnosti Curvature Securities. "Jde jen o to, že je před námi ještě spousta práce. Trh jde správným směrem a aktivita na SOFR se zvyšuje, potřebuje jen více času.“

Zdroj: Bloomberg