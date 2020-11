Británie chce omezit technologické giganty

Británie příští rok zavede nová pravidla, jejichž cílem je zabránit firmám Google a a dalším technologickým gigantům zneužívat své dominantní pozice na trhu. Nový systém se chce pokusit dát spotřebitelů větší kontrolu nad jejich údaji, pomoci v rozkvětu malým podnikům a zajistit lepší podmínky zpravodajským serverům, uvedl server BBC.



Britský Úřad pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) upozornil, že Google a měly v roce 2019 na celkových výdajích za reklamu na internetu, jež činily 14 miliard liber (410 miliard Kč), podíl zhruba 80 procent.



"V Británii i zahraničí roste shoda v tom, že koncentrace síly mezi malým počtem technologických společností omezuje růst sektoru, snižuje inovace a má negativní vliv na lidi a podniky, kteří na ně spoléhají," uvedl ministr pro digitalizaci, kulturu, média a sport Oliver Dowden v prohlášení. "Je čas řešit a uvolnit novou éru technologického růstu."



Nová pravidla by měla jasně stanovit, co je u nejvlivnějších firem přijatelné chování ve vztahu ke konkurenci a uživatelům. Po platformách, které jsou financovány digitální reklamou, by nový systém mohl požadovat, aby poskytovaly otevřenější informace o službách, které poskytují, a o tom, jak využívají údaje o spotřebitelích. Očekává se, že by také spotřebitelé měli větší možnost si stanovit, zda chtějí personalizovanou reklamu, a že technologičtí giganti nebudou moci ukládat omezení svým zákazníkům, která znesnadňují používání konkurenčních platforem. Úřady by rovněž měly mít pravomoc zastavit, zablokovat a zvrátit rozhodnutí učiněná technologickými firmami a ukládat pokuty za nedodržování předpisů.



Google a již dříve uvedly, že budou spolupracovat s britskou vládou a regulačními orgány v oblasti digitální reklamy.



Nové předpisy by také mohly ovlivnit mediální odvětví, které kvůli a Googlu přichází o velkou část příjmů z reklamy. Pokusí se stanovit, jak by měla vypadat obchodní ujednání mezi vydavateli a platformami, a zabránit internetovým platformám ukládat vydavatelům zpráv nespravedlivé podmínky.