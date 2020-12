Blatný: Vládě navrhnu v pondělí přechod do čtvrtého stupně PES

Ministerstvo zdravotnictví podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) v pondělí vládě navrhne přechod ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Současná opatření se tak zpřísní. Pravděpodobně to bude od druhé poloviny nebo konce příštího týdne. Rizikové skóre od víkendu ukazuje hodnotu 64, která odpovídá čtvrtému stupni rizika. Od středy navíc roste počet denně zachycených případů.



"Dopředu říkám, že pokud by došlo k progresivnímu zhoršení a ohrožení kapacit českého zdravotnického systému, potom budeme muset postupovat razantněji," uvedl Blatný. V sousedním Německu se podle něj situace významně horší, Česko to bude bedlivě sledovat.



Pokud vláda návrh ministerstva přijme, opatření budou odpovídat čtvrtému stupni kromě obchodů a služeb, které zůstanou otevřené všechny s omezením počtu lidí. "Omezení obchodů nebude dáno sortimentem, ale bude dáno pouze množstvím osob na metry čtvrteční," řekl Blatný. Chce tak zohlednit požadavek poslanců, kteří kritizovali, že malé obchody byly znevýhodněné proti velkým supermarketům.



Se zpřísněním opatření se vrátí například noční zákaz vycházení mezi 23:00 a 5:00 ráno a omezí se setkávání osob na nejvýše šest uvnitř a dvacet venku. Ve školách by měla podle matice opatření pokračovat prezenční výuka žáků prvního stupně a rotační výuka druhého stupně. Střední a vysoké školy budou s výjimkami učit na dálku. Už ve čtvrtek ministr řekl, že vláda zváží prodloužení vánočních prázdnin už od 19. prosince. Znovu se uzavřou také vnitřní sportoviště, muzea nebo památky, knihovny budou vydávat přes okénko. Zavřou se také hotely pro turisty, restauracím zůstanou jen výdejová okénka.



Restaurace jsou podle něj místem, kde se lidé setkávají s vyšším počtem lidí, jsou tam desítky minut, konzumují jídlo a pijí alkohol. Důvody jsou tak podle Blatného epidemiologické, protože tam nejde nosit roušky a chovat se zcela zodpovědně.



Pro zavřené provozovny, především restaurace, bude chtít Blatný nové kompenzace. Jednal o tom s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO). "Budu velmi žádat, aby se pro ně našel lepší systém kompenzací," uvedl Blatný.



Provoz lyžařských středisek bude podle návrhu ministerstva zdravotnictví i ve čtvrtém stupni umožněný. Nebude se ale možné na horách ubytovat podobně jako například v Rakousku.



Povolené budou dál návštěvy v domovech pro seniory a dalších lůžkových zařízeních sociálních služeb, budou se ale muset testovat a mít respirátor. Dál testovat se budou muset pravidelně také jejich zaměstnanci a nově přijímaní klienti. Pravidelné testování zaměstnanců na rizikových odděleních, jako jsou JIP, už zavedly některé nemocnice.