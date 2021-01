Fundstrat: Na počátku roku korekce, kupujte

Fed bude v dohledné době udržovat svou superakomodační politiku, u akcií není pochyb o tom, že jejich valuace leží vysoko relativně k tomu, na co jsme byli zvyklí v minulosti. Pro Yahoo Finance to uvedla globální strategička v Private Bank Elyse Ausenbaughová. Na to, aby trh v roce 2021 rostl o jednotky procent, ale již růst valuací nepotřebuje, takového růstu totiž podle strategičky dosáhne na základě vyšší ziskovosti obchodovaných firem. Jak se dívá na další vývoj ona a jak ekonomové z Fundstratu?



V indexu S&P 500 vidíme podle Ausenbaughové stále asi 190 firem, které letos klesly, a to ukazuje, že tu je ještě potenciál k dalšímu růstu cen akcií. K tomu by měly přispět i dlouhodobé trendy a změny v oblasti digitálních technologií, zdravotní péče a udržitelnosti. Pak tu jsou „taktické příležitosti v oblastech, jako je doprava či materiály“. Ty by měly těžit ze silnějšího hospodářského oživení.



Uzdravující se globální ekonomika sebou již přinesla trend oslabujícího dolaru a ten by měl v roce 2021 pokračovat. To by spolu s dalšími faktory mělo zvedat atraktivitu rozvíjejících se trhů a ty jsou podle strategičky jedním z nepřesvědčivějších tipů pro příští rok. Silnější dolar je také formou uvolňování finančních podmínek ve světové ekonomice a pomáhá zejména firmám, které si v dolarech půjčují, ale své tržby generují v lokální měně. Ausenbaugh se domnívá, že tento mechanismus nahrává především společnostem v Asii.



Rob Sluymer ze společnosti Fundstrat na CNBC hovořil o tom, že podle indikátoru, který sleduje jeho firma, vstoupí americké akcie do nového roku překoupené a dojde tak k jejich poklesu. Ten ovšem investor vnímá jako něco, co bude pro dlouhodobý býčí trh ozdravné. Za zajímavé považuje Sluymer například akcie společnosti Thor, O'Reilly či Uberu. Ten je jednak cyklickou sázkou, která by měla profitovat z „návratu k normálu“, a zároveň by Uber měl těžit z dlouhodobých trendů.



Zmíněné tři akcie by také podle investora měly poskytovat útočiště proti poklesu, který by mohl nastat v prvním čtvrtletí. Které sektory by si naopak v případě korekce vedly nejhůře? Podle investora by to byly růstové akcie a cyklické tituly. Nicméně Sluymer dodal, že on sám by některé z těchto akcií po poklesu kupoval. Tom Lee z Fundstrat Global Advisors má letos za sebou několik povedených predikcí a před několika dny na Yahoo Finance hovořil o tom, že v roce 2021 by se měly zlepšovat marže obchodovaných firem a akcie budou těžit i z monetární politiky. Rovněž on ale hovořil o korekci na počátku roku, kterou by investoři měli být připraveni využít, protože „to není konec býčího trhu“.



Lee uvedl, že „covid je absolutně nepredikovatelný“ a představuje největší riziko příštího roku. Všichni by kvůli němu měli být opatrní. A pokud skutečně přijde zmíněná korekce, bude to podle experta právě v souvislosti s nejistotou, kterou sebou pandemie nese. Korekce „přinese skepsi“, ale Lee se domnívá, že po ní přijdou další zisky. Navýšit hotovost by během ní mohli zejména ti, kteří v roce 2020 realizovali velké zisky.



Lee se domnívá, že zajímavá může být energetika, protože v příštím roce by se měla zvednout poptávka po ropě, ale nabídková strana na tom nebude nejlépe. Investor k tomu dodal, že tato investiční teze ale není tak jednoznačná jako jeho přesvědčení o atraktivitě průmyslových firem a firem v oblasti zboží dlouhodobé spotřeby.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC