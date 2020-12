Rozbřesk: Nejvyšší nezaměstnanost za čtyři roky, intervence proti zlotému a forint pod tlakem

Závěr roku v ČR poznamenává nejenom třetí lockdown a zastřenost kovidových čísel v důsledku vánočního netestování, ale rychlého zvyšování počtu lidí bez práce. Na prosinec si firmy už tradičně ponechávají propouštění a tradičně končí i úvazky na dobu určitou, nicméně tentokrát do vývoje silně promlouvá i nepříznivá ekonomická situace.

Už na průběžných číslech zveřejňovaných ministerstvem práce je od poloviny měsíce vidět rychlý nárůst počtu nezaměstnaných i míry nezaměstnanosti, která k 28. prosinci dosáhla 4 %. O kolik nahoru ji ještě posunou poslední dny roku je nejisté nejenom vzhledem k dočerpávání dovolených potenciálně nezaměstnaných, ale svoji roli sehrají i omezené úřední hodiny na úřadech práce. Proto přesnější obrázek o vývoji nám nedají ani tak prosincová čísla, ale spíše až ta lednová, která budou zveřejněna na začátku února. V každém případě už nyní je zřejmé, že zde budeme mít nejvyšší nezaměstnanost za poslední čtyři roky.



O pozici ČR jako země s nejnižší nezaměstnaností a současně i nejvyšší poptávkou po práci však prosincová ani lednová čísla nejspíš ČR nepřipraví. Na to je odstup od dalších zemí docela velký ať už se díváme na harmonizovanou nezaměstnanost nebo míru volných pracovních míst. Jak moc se ovšem náskok ČR od ostatních sníží, však jasné vůbec není. Je totiž otázkou, nakolik budou firmy v nejvíce postižených oborech – byť za podpory v rámci všech programů Antivirus – ochotné či dál vůbec schopné vyčkávat na lepší časy, když se jim třeba v oblasti cestovního ruchu rozplývá vidina slušné zimní sezóny. Mimochodem právě tyto programy na podporu zaměstnanosti prozatím představují asi největší balík vládní pomoci podnikatelskému sektoru dosahující ke konci prosince necelých 38 mld. korun. Vzhledem k tomu, že se ani po měsících jednání stále ještě nepodařilo legislativně zakotvit kurzarbeit zůstávající v platnosti až do konce února, může tak dál zbrzdit nárůst nezaměstnanosti. Jak budou jednání v tomto směru úspěšná i na přelomu roku, se teprve ukáže. V každém případě vývoj nezaměstnanosti nemusí být ani v roce 2021 zdaleka tak dramatický jako po světové finanční krizi po roce 2008.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna v průběhu včerejšího obchodování posilovala a vrátila se tak opět do blízkosti hranice 26,20 EUR/CZK. Vzhledem k likviditě trhu v závěru roku asi nemá smysl z pohybů koruny vyvozovat žádné hluboké závěry. Jakým směrem se česká měna skutečně vydá, bude zřejmé teprve až příští týden, kdy se znovu naplno rozběhne obchodování a kdy bude mimochodem jasné, v jaké kovidové situaci se vlastně ČR aktuálně nachází. Pro dluhopisový trh by v tu dobu už mělo být zřejmé, zda schválené změny daně z příjmu fyzických osob platí či nikoliv. S ohledem na jejich stomiliardový dopad do veřejných rozpočtů nepůjde rozhodně jen o dílčí informaci.



Zahraniční forex

Dolar zůstává pod mírným tlakem a trh již jen monitoruje debatu o novém fiskálním balíku.



Na pozadí slábnoucího dolaru podezřele ztrácejí i středoevropské měny – zlotý s forintem. Jestliže polskou měnu trápí intervence, které proti ní organizuje vlastní centrální banka (včera byla údajně NBP opět na trhu), tak u forintu může jít o sezónní záležitost spojenou s koncem roku (a přebytkem forintové likvidity).



Ropa a zlato

Západo-texaská lehká ropa WTI posílila o 0,8 % a obchodovala se za 48 USD za barel. Drahému kovu zlatu dlouhodobě nesvědčí averze k riziku na kapitálovém trhu, a proto se obchodovalo téměř beze změny za 1878 USD za unci.



Akcie

Z akciových titulů zaznamenaly jedny z největších pohybů akcie Alibaba Group Hld. +6,25 %. Velký úspěch má za sebou výrobce letadel Boeing +0,07 %. Velmi solidní rally si rovněž připsaly akcie Intelu +4,93 %. Akcie společnosti Apple ustoupily ze svých historických maxim – 1,33 %. Ze sektorů nejvíce klesl průmysl (GE -0,75 %, FDX -0,52 %) a naopak největší dynamiku růstu prokázal zdravotnický sektor (PFE +0,62 %, JNJ +0,62 %). Jednotlivé indexy včera uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average oslabil o 0,2 % (30.335 b.), S&P 500 o 0,2 % (3.727 b.) a technologický Nasdaq Composite o 0,4 % (12.850 b.).