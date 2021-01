Útlum podnikatelské aktivity v eurozóně byl v prosinci výraznější

Útlum podnikatelské aktivity v eurozóně byl v závěru loňského roku vinou pandemie výraznější, než ukazovala předběžná data. Ukázala to dnes konečná zpráva organizace IHS Markit, jejíž index za prosinec sice vzrostl, zůstal ale pod klíčovou hranicí 50 bodů. Právě ta je předělem mezi růstem a poklesem aktivity. V Německu je souhrnný index nad 50 body, dominantní sektor služeb ale zůstává v útlumu, stejně jako v celé eurozóně.



Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který zahrnuje aktivitu v průmyslu i ve službách, za prosinec v eurozóně vzrostl na 49,1 z listopadové hodnoty 45,3 bodu. Je ale výrazně pod předběžným údajem, který uváděl hodnotu 49,8 bodu.



Situace by se přitom znovu mohla zhoršit, protože některé země zavádějí nová restriktivní opatření ve snaze zbrzdit šíření koronaviru. To má ničivé dopady hlavně na sektor služeb, který je v západní Evropě dominantní. Například Německo se rozhodlo prodloužit přísnou uzávěru až do konce ledna.



V Německu souhrnný index za prosinec vystoupil na 52 z listopadových 51,7 bodu, ale předběžná prosincová hodnota ukazovala 52,5 bodu. Dílčí index pro sektor služeb vystoupil v Německu na 47 z předchozích 46 bodů v listopadu. I zde je to horší vývoj proti předběžné zprávě, která ukazovala index na 47,7 bodu.



"Zejména aktivita v sektoru služeb klesla mnohem více, než činily odhady v původní zprávě. Více zemí totiž zesílilo boj proti rostoucímu počtu případů nákazy," řekl hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson, kterého citovala agentura Reuters.



Dílčí index PMI pro sektor služeb v eurozóně za prosinec vystoupil na 46,4 z listopadové hodnoty 41,7 bodu. Původní odhad za prosinec uváděl 47,3 bodu. Ve fázi růstu je ale už zpracovatelský sektor, kde dílčí index vystoupil na 55,2 z listopadové hodnoty 53,8 bodu, ukázala v pondělí konečná zpráva IHS Markit. I zde je však aktivita slabší proti původnímu odhadu - ten ukazoval hodnotu dílčího indexu 55,5 bodu.



"To horší možná teprve přijde, než se věci začnou zlepšovat. Nejnovější data v průzkumu jsme totiž získali předtím, než se objevily zprávy o novém a nakažlivějším kmeni viru," dodal Williamson. Mutace koronaviru se objevila v Anglii a už se stačila rozšířit do dalších zemí. Podle expertů se může šířit mnohem rychleji než původní varianta, Evropa už ale začala s očkováním.