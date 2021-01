Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí meziročně klesla o 5 %

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí loni klesla meziročně o 5 %. Naopak mezičtvrtletně hrubý domácí produkt (HDP) stoupl o 6,9 procenta. Výsledky proti předchozímu odhadu z počátku prosince zůstaly beze změny. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).



Ve druhém čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt kvůli koronaviru podle revidovaných údajů meziročně o 10,8 procenta, což byl nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky. Mezičtvrtletně tehdy klesl HDP o 8,5 procenta.



Díky nízké srovnávací základně vzrostla ve třetím čtvrtletí loni reálná spotřeba domácností na obyvatele mezičtvrtletně o 5,1 procenta. Meziročně pak klesla o 2,7 procenta. Úhrn reálných peněžních a nepeněžních příjmů domácností na obyvatele vzrostl proti předchozímu čtvrtletí o 2,8 procenta a meziročně pak o dvě procenta.



"Výsledkem rychlejšího růstu výdajů domácností než jejich příjmů proti předchozímu čtvrtletí byla nižší míra úspor, a to 17,2 procenta," uvedl ČSÚ. Míra investic domácností se proti předchozímu čtvrtletí snížila o 0,4 procentního bodu na 8,4 procenta. Meziročně klesla míra investic domácností o 1,1 procentního bodu.



Průměrný měsíční příjem ze zaměstnání dosáhl ve 3. čtvrtletí 36.089 Kč, proti předchozímu čtvrtletí se reálně zvýšil o 9,9 procenta a meziročně o 0,1 procenta. Do výrazného mezičtvrtletního růstu příjmů ze zaměstnání se promítlo zastavení výroby a uzavření některých provozoven v důsledku pandemie koronaviru ve druhém čtvrtletí. "Prostředky vyplacené zaměstnancům v rámci programu Antivirus nepředstavují podle metodiky ESA 2010 mzdy," upozornil ČSÚ.



U nefinančních podniků byla míra zisku ve 3. čtvrtletí 45,2 procenta, což je o 1,5 procentního bodu více než v předchozím čtvrtletí a o 0,5 procentního bodu více než před rokem. "Míra zisku byla ovlivněna zejména odpuštěním sociálních příspěvků zaměstnavatelů u malých podniků a dotacemi," uvedli statistici.



Celkové mzdové náklady nefinančních podniků poklesly meziročně o 2,6 procenta. Míra investic proti předchozímu čtvrtletí klesla o 2,1 procentního bodu na 26,7 procenta. Meziročně klesla o 2,7 procentního bodu.