Demmou: Jak neztratit jinak zdravé firmy

Řada zemí se dostala do další vlny pandemie a firmám tak dál klesají jejich rezervy. Ekonomka Lilas Demmou z OECD a její kolegyně na stránkách VoxEU popisují, jaké dopady by mohla mít pokračující pandemie na zdraví korporátního sektoru a jaké kroky je možné učinit pro jejich minimalizaci.



Řada vlád reagovala na tlaky vyvolané pandemií rychle a zmírnila tak negativní dopad na firemní sektor, jeho likviditu a solvenci. Jenže druhá vlna riziko insolvence opět zvyšuje a podle ekonomky může mít i dlouhodobé dopady. Firmy bez finančních rezerv a s vysokými dluhy totiž mohou v budoucnu omezit své investice, a to i v případě atraktivních příležitostí.



Ekonomka se svým týmem následně analyzovala data týkající se evropských firem a počítala s dvěma scénáři. V pozitivnějším by nastal prudký ekonomický útlum následovaný silným oživením, které by ale nezvedlo produkt na předchozí trend. Ve druhém scénáři by oživení bylo znatelně slabší. Evropské firmy by podle modelu čelily výraznému zhoršení ziskovosti a řada z nich by se dostala do finančních problémů.



Následující graf ukazuje konkrétní podíly takových společností v jednotlivých odvětvích, a to v obou scénářích. Nejhůře z modelového případu vychází ubytování a stravovací služby, na druhém místě je umění a zábava. Na druhém konci žebříčku nacházíme poradenské služby, komunikační služby a stavebnictví.







Ekonomové míní, že vlády by se měly snažit o to, aby v korporátním sektoru nedošlo k vlně insolvence, ale na druhou stranu by mohly také podporovat společnosti, které již nejsou životaschopné. Při krizích je pak podle ekonomů lepší riskovat podporu i slabých firem než to, že kvůli pandemii odejdou z trhu i jinak plně životaschopné a konkurenční společnosti.



Ke zlepšení své finanční situace ale mohou výrazně přispět i firmy. Ekonomové uvádějí, že namísto nových dluhů by firmy měly preferovat akciové financování včetně preferenčních akcií. K tomu by mohly zvažovat konvertibilní dluhopisy či jiné nástroje, které nezvyšují finanční páku a neoslabují rozvahu.



Vlády by pak v případě, že všechny uvedené kroky nebudou stačit, měly mít připravený plán restrukturalizace dluhů firemního sektoru. Ten by měl mít opět za hlavní cíl udržet při životě ty společnosti, které jsou ve finančních problémech jen kvůli pandemii.



