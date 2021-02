Zisk Shellu loni kvůli koronaviru klesl o 71 procent

Britsko-nizozemské ropné společnosti Royal Dutch Shell klesl v loňském roce očištěný čistý zisk o 71 procent na 4,8 miliardy USD (103,6 miliardy Kč). Ocitl se tak nejníže za nejméně dvacet let kvůli pandemii nemoci covid-19, která zasáhla poptávku po energiích po celém světě. Firma však v dnešním prohlášení uvedla, že plánuje opět zvýšit dividendu.



Zisk je očištěný o změnu hodnoty zásob. Těžba ropy a plynu a zisk z rafinace loni prudce klesly, firmu ale podpořil silný výkon divize prodeje, která zahrnuje síť více než 45.000 čerpacích stanic, ve kterých jsou také obchody se smíšeným zbožím.



Podobně jako konkurenti i Shell odpověděl na propad poptávky po ropě a plynu výrazným snížením výdajů. Plánuje rovněž velkou restrukturalizaci v rámci programu, jehož cílem je snížit v příštích 30 letech emise skleníkových plynů na čistou nulu. V rámci změn by mělo zaniknout 9000 pracovních míst, tedy více než deset procent celkové pracovní síly firmy.



Shell loni investoval do nových projektů 17,8 miliardy USD, což bylo o zhruba šest miliard méně než o rok dříve. Snížil zároveň své provozní náklady o 12 procent na 32,5 miliardy USD. Snižování nákladů je důležité pro plán Shellu přesunout se do oblasti obnovitelných zdrojů energie, kde jsou marže obvykle nižší než u fosilních paliv.



Shell rovněž oznámil, že plánuje v prvním čtvrtletí zvýšit dividendu ve srovnání s předchozím čtvrtletím o čtyři procenta. To bude druhé mírné zvýšení dividendy od prvního čtvrtletí 2020, kdy Shell naopak kvůli pandemii poprvé od druhé světové války dividendu snížil, a to o dvě třetiny, napsala agentura Reuters.