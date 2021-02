FAO: Světové ceny potravin stouply nejvýše od července 2014

Světové ceny potravin v lednu vzrostly již osmý měsíc za sebou a ocitly se nejvýše od července 2014. Mohly za to hlavně vyšší ceny obilí, cukru a rostlinného oleje. Index, který sleduje ceny obilovin, rostlinných olejů, mléčných výrobků, masa a cukru na mezinárodních trzích, vzrostl proti předchozímu měsíci o 4,3 procenta na 113,3 bodu. Vyplývá to ze zprávy, kterou dnes zveřejnila Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO).



Index cen obilovin stoupl meziměsíčně o 7,1 procenta, hlavně kvůli vyšším cenám kukuřice. Ty vzrostly o 11,2 procenta, částečně kvůli nákupům Číny a nižší než očekávané produkci v USA. Ceny pšenice díky vysoké globální poptávce a očekávanému nižšímu prodeji Ruskem stouply o 6,8 procenta.



Index cen rostlinného oleje se zvýšil o 5,8 procenta na nejvyšší úroveň od května 2012. Přispívá k tomu nižší než očekávaná prudce palmového oleje v Indonésii a Malajsii po silných deštích. Zvýšily se i ceny sojového oleje.



Ceny cukru kvůli zhoršujícímu se výhledu úrody v EU, Rusku a Thajsku a suchému počasí v Jižní Americe vzrostly o 8,1 procenta. Vysoké nákupy z Číny před oslavami lunárního nového roku zvýšily ceny mléka a mléčných produktů o 1,6 procenta. Index cen masa stoupl o jedno procento. Vděčí za to hlavně růstu cen drůbežího kvůli ptačí chřipce v Evropě.



FAO rovněž v prohlášení uvedla, že celosvětová sklizeň obilovin za pěstitelský rok 2020 by mohla být rekordní. Její odhad počítá se sklizní 2,744 miliard tun. Upozornila ale také na prudký pokles zásob a na nečekaně vysokou poptávku po dovozu z Číny, zvláště u kukuřice, napsala agentura Reuters.