Von der Leyen: EU podcenila komplikace při výrobě vakcín ve velkém

Evropská unie podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové při nákupu vakcín proti covidu-19 podcenila komplikace, jaké mohou nastat při jejich výrobě ve velkém. Šéfka EK to řekla v rozhovoru, který poskytla pátečnímu vydání listu Süddeutsche Zeitung a dalším evropským médiím a o kterém včera informovala agentura DPA.



Von der Leyenová připustila, že EU se příliš zaměřila na otázku, zda nějaká vakcína vůbec bude, tedy na její vývoj. Z dnešního pohledu by podle ní bylo lepší "zároveň přemýšlet o úskalích výroby ve velkém".



"Měli jsme lidem říci, že to postupuje, ale pomalu, a že se při této zcela nové věci vyskytnou problémy a zdržení. Ale podcenili jsme, jaké komplikace se mohou objevit," uvedla von der Leyenová.



V souvislosti s kritikou, že sedmadvacítka postupovala při objednávání vakcín liknavě, řekla: "Samozřejmě. Jedna země může být jako rychlý člun. A EU je spíše jako tanker."



Evropská unie u šestice farmaceutických firem objednala až 2,3 miliardy očkovacích dávek. V současné době ale výrobci přípravky dodávají v menším počtu, než slíbili, nebo než EU očekávala, připomíná DPA. Evropská komise pro použití v unijních zemích podmínečně povolila vakcíny firem Pfizer/BioNTech, Moderna a . Ve středu Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) oznámila, že začala posuzovat účinnost a bezpečnost očkovací látky vyvinuté americkou společností Novavax.



Unijní země včetně Česka v současnosti čelí problémům s pomalým rozjezdem očkování proti covidu-19, který zčásti způsobilo omezení počtu vakcín původně slibovaných dodavateli. Výrobci první schválené vakcíny - firmy a BioNTech - v polovině ledna oznámili, že dočasně omezí produkci a distribuci očkovací látky kvůli rozšiřování výrobní kapacity svého závodu v Belgii. V pondělí nicméně uvedli, že ve druhém čtvrtletí do EU dodají o 75 milionů dávek více, než počítala původní dohoda.



Zásadní spor vede nyní EU s firmou , která nejprve oznámila, že do března dodá místo původně plánovaných 80 milionů dávek jen 31 milionů. Po tlaku ze strany Bruselu zvýšila v neděli objem úvodní dodávky na 40 milionů. Krácení dodávek od firmy pocítí i ČR: podle původního harmonogramu Česko v únoru počítalo s dodávkou 200.000 dávek této očkovací látky. Tento týden ale ministr zdravotnictví Jan Blatný uvedl, že během února dorazí 80.000 dávek od .