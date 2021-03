Rohlík loni zvedl obrat o 100 procent. Teď získal pět miliard korun na další růst

On-line prodejce potravin Rohlik Group získal od investorů 190 milionů eur, v přepočtu zhruba pět miliard korun na rychlejší expanzi na stávajících trzích, pro plánovaný vstup do Německa, ale i v pokračování investic do technologií a zlepšování služby. Společnost o tom dnes informovala v tiskové zprávě.



Hlavními investory jsou fond Partech, který vznikl v San Francisku a Paříži, a globální společnost Index Ventures. Ta podporuje například potravinářské a logistické start-upy jako Deliveroo, Just Eat a Good Eggs. Dále investice do Rohlik Group poskytly Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), J&T Banka, nezávislý globální investor Quadrille Capital, česká rodinná investiční kancelář R2G a dosavadní investor Enern.



"Očekáváme, že naše aktivity rozhýbou trh a přinutíme všechny hráče na retailovém trhu zrychlit. Na rozdíl od ostatních hráčů v on-line doručování potravin se nesoustředíme pouze na omezený výběr položek a jejich rychlé dodání, ale chceme uspokojit skutečné potřeby rodin napříč Evropou," uvedl výkonný ředitel skupiny Rohlik Tomáš Čupr.



Rohlik Group uplynulý rok uzavře s obratem přes 300 milionů eur (7,8 miliardy Kč), což je roční nárůst o více než 100 procent, a 750.000 zákazníky. Rohlik.cz funguje v České republice od roku 2014, předloni vstoupila společnost na maďarský trh, loni v prosinci do Rakouska a v následujících měsících zahájí pod značkou Knuspr.de prodej v sousedním Německu.



On-line supermarket Rohlik je součástí společnosti Velká pecka, ve které většinový podíl vlastní podnikatel Tomáš Čupr. Partnerem je investiční skupina Miton.