Americké akcie hledají směr, čeká se na vystoupení šéfa Fedu

Evropské akcie po třídenní rally dnes povětšinou klesají a Wall Street se do nového obchodního dne rozběhla se zaváháním, které zatím nemizí. Brzdou jsou technologické tituly, naopak banky a výrobci technologií postupují vpřed.

Investoři si dnes naopak mohou oddechnout od globálních výprodejů státních dluhopisů. Americké desetileté výnosy se přiblížily 1,5 %, pak se ale jejich nárůst zastavil. Naposledy se držely kolem 1,47 %. Výnos německého desetiletého Bundu spadl o 3 bps na -0,32 % a jeho britský protějšek si odepsal 5 bps.

Dnešní data výraznější nasměrování nepřinesla. Pravidelná statistika z amerického pracovního trhu ukázala mírný nárůst nových žádostí o podporu. Jasnější pohled na rychlost zotavování by ale měla poskytnout páteční zpráva o vývoji zaměstnanosti v americké ekonomice za celý únor.

Trhy nyní čekají na vystoupení předsedy Fedu Jeromea Powella na události, kterou pořádá list The Wall Street Journal. Očekává se, že Powell potvrdí svůj uvolněný postoj k nastavení měnové politiky a ujasní, že by se rád vyvaroval chaosu na trzích s dluhopisy, který nastal minulý týden.

Euro odpoledne prohlubuje ztráty k dolaru a klesá o 0,3 % na 1,2023 EURUSD. České koruně se dnes vůči euru nedaří a v podvečer oslabuje na 26,25 za euro. Daří se ropě, která před zasedáním rozšířeného OPECu slyší na pobídnutí k ostražitosti od saúdského ministra energetiky. Z drahých kovů míří nahoru zlato. Výprodej naopak postihl průmyslové kovy, klesá nikl či měď.

Evropské akciové indexy ztrácejí v podvečer od 0,2 % do 0,7 %, zelenou výjimkou je burza v Madridu. Americký Dow Jones se naposledy překlopil do mírného plusu, a také S&P 500 si trochu spravil náladu. Nasdaq Composite přechodně odmazal vše, co zatím letos získal, pak ale zamířil na červenou nulu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:51 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.2210 0.1360 26.2636 26.1428 CZK/USD 21.7900 0.3940 21.8300 21.7010 HUF/EUR 364.6391 0.1081 365.2413 363.5578 PLN/EUR 4.5515 0.1830 4.5618 4.5452

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7827 -0.2844 7.8045 7.7792 JPY/EUR 129.4390 0.2917 129.4887 129.0430 JPY/USD 107.5990 0.5378 107.5990 106.9670

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8599 -0.5206 0.8648 0.8596 CHF/EUR 1.1132 0.3638 1.1143 1.1075 NOK/EUR 10.2006 -0.3934 10.2950 10.1990 SEK/EUR 10.1535 -0.0533 10.1830 10.1498 USD/EUR 1.2030 -0.2541 1.2064 1.2023

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2830 -0.1926 1.2900 1.2794 CAD/USD 1.2619 -0.2678 1.2666 1.2615