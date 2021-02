Senát rozpočtovou rezolucí podpořil Bidenův stimulační balíček

Americký Senát dnes nejtěsnějším možným způsobem schválil usnesení o vládních výdajích, v němž vyjadřuje podporu vyčlenění 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů Kč) pro opatření spojená s bojem proti koronaviru. Další krok na cestě ke schválení stimulačního balíčku požadovaného prezidentem Joem Bidenem učinili demokratičtí zákonodárci na závěr asi 15hodinového jednání. Viceprezidentka Kamala Harrisová jako předsedkyně Senátu poprvé odevzdala rozhodující 101. hlas po vyrovnaném hlasování senátorů.



Před konečným schválením rozpočtové rezoluce se projednávaly stovky dodatků a schůze Senátu, která začala ve čtvrtek ráno, končila až dnes okolo 05:30 místního času (11:30 SEČ). Usnesení nyní míří do Sněmovny reprezentantů, kde má Demokratická strana většinu, informuje deník The .



V Senátu je po nedávných volbách 50 demokratů a 50 republikánů. Při vyrovnaných hlasováních může v menší ze dvou komor Kongresu rozhodovat její předseda, kterým je v americkém systému viceprezident. A jelikož tuto funkci momentálně drží Harrisová, v praxi demokraté disponují senátní většinou.



První viceprezidentka v historii USA dnes ráno právo zasáhnout do hlasování využila poprvé od svého nástupu do Bílého domu. Prosazení rozpočtového plánu je podle agentury AP významným krokem k rychlému schválení téměř dvoubilionového balíku na oživení ekonomiky a podporu boje proti šíření covidu-19.



Mezi opatřeními navrhovanými prezidentem Bidenem jsou mimo jiné přímé platby Američanům ve výši 1400 dolarů (31.000 Kč), zvýšené federální dávky pro nezaměstnané, miliardy dolarů na podporu očkovací kampaně nebo programy zaměřené na Američany, kteří mají problémy s pokrýváním nejzákladnějších potřeb. O stavu ekonomiky i o svém "záchranném plánu" bude Biden znovu hovořit kolem dnešního poledne.



Šéf demokratických senátorů Chuck Schumer nejčerstvější vývoj v Kongresu hodnotil jako "první velký krok, abychom dostali naši zemi zpět na cestu k obnově". Republikáni objem plánovaného stimulačního balíčku považují za přemrštěný, část z nich před několika dny navrhla sadu opatření v celkové hodnotě 618 miliard dolarů.



Demokratičtí zákonodárci ale dávají jasně najevo, že jsou připraveni Bidenův plán prosadit i bez republikánské podpory. Jejich cílem je proces uzavřít v průběhu března, kdy vyprší stávající dávky v nezaměstnanosti a další federální programy, napsala agentura AP.



Americká média si všímala, že Biden v Senátu utrpěl i jednu porážku, když zákonodárci odmítli jakékoli zvyšování federální minimální mzdy. Tu prezident navrhuje více než zdvojnásobit na 15 dolarů (322 Kč) na hodinu. Republikánská senátorka Joni Ernstová uvedla, že takovýto krok by byl v současné době "likvidační" pro malé podniky. Senát pak přijal její pozměňovací návrh k rozpočtové rezoluci, který "zakazuje zvýšení federální minimální mzdy v době globální pandemie".