Rozbřesk: Fed představí silnější prognózu…bude dolar dál rozšiřovat své zisky?

Lednová tvrdá čísla z průmyslu, obchodu, dopravy a služeb zatím ukazují to, co průzkumy mezi podnikateli - přetrvávající hluboký rozdíl mezi tím, jak pandemii zvládá průmysl a jak sektor služeb. Prudký pokles maloobchodu (-9 % meziročně) doplnily i přetrvávající slabé podnikové služby (-10 % meziročně), doprava (-9 % meziročně) a zejména pohostinství a hoteliérství (-70 % meziročně). I průmysl sice opticky nevypadal v lednu tak dobře jako na konci roku 2020, ale to zejména proto, že narážel na vysokou srovnávací základnu z uplynulého ledna.

Celkově zatím nově příchozí čísla až překvapivě ukazují na relativně mírný pokles HDP o 0,3-0,4 % mezikvartálně na začátku roku 2021 (i když nejistota spojená s odhady je vysoká). To je zhruba stejný výsledek, na který ukazují i naše nowcasty pro celou eurozónu…, s tím rozdílem, že eurozóna byla zasažena třetí vlnou pandemie o poznání méně než Česko, které nakonec muselo sáhnout k výrazně přísnějším uzavírkám ekonomiky.

Dnes budou české trhy sledovat zejména zasedání amerického Fedu. To bude klíčové pro celkovou náladu na globálních dluhopisových trzích. Růst amerických výnosů v uplynulém měsíci dokázal trápit jak české dluhopisy, tak i korunu. Podle našeho názoru dnes Fed se silnější prognózou v ruce nebude mít zatím moc růst amerických výnosů a sílící na dolar úplně zastavit. Čekáme však, že další postup dál nebude tak prudký jako v posledních měsících a rostoucí americké výnosy by nemusely tak negativně dopadat na českou korunu. Na druhou stranu, české dluhopisy asi zůstanou pod tlakem, protože kromě vnějšího prostředí budou negativně ovlivňovány očekáváním masivních domácích emisí – stát si tento rok může chtít na trzích půjčit až 700 miliard korun.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna vyčkává spolu s domácími dluhopisy na dnešní zasedání Fedu. I pokud se šéfovi Fedu nepodaří zastavit posilující dolar, koruna už nemusí reagovat výrazně negativně. Naopak počítáme s tím, že i kvůli očekávaným velkým emisím zůstanou zatím i nadále pod tlakem české dluhopisy.



Zahraniční forex

Zásadní událostí dnešní seance pro řadu trhů (eurodolar nevyjímaje) bude již zmíněné večerní zasedání Fedu. Fed sice velmi pravděpodobně nepřijde s novým měnově-politickým rozhodnutím, avšak z pohledu trhů bude naprosto klíčová komunikace nové kvartální prognózy. Konsensuální makroekonomická projekce na následující tři roky totiž dozná zásadního zlepšení, které budou zohledňovat dva zásadní býčí faktory: úspěšné očkování a schválení dalšího fiskálního mega balíku. Obojí dohromady zásadně zvedne růst americké ekonomiky v tomto roce (nad 6 %), přičemž prognóza může ukázat, že míra nezaměstnanosti v roce 2022 podle Fedu výrazně klesne pod 4 % (a trh práce se tak přiblíží plné zaměstnanosti). Důležitá pro trh však bude prognóza inflace na roky 2022 a 2023, kdy bude evidentní, že americká ekonomika bude zjevně přehřátá. Pokud se v prognóze pro jádrovou inflaci objeví čísla 2,2 % a vyšší, mohl by to být pro trh dluhopisů problém a americké výnosy se mohou spolu s dolarem tlačit nahoru.



Naopak jistou nadějí pro eurodolar může být naopak tiskovka šéfa Fedu Powella. Pokud bude Powell náležitě silně komunikovat, že proces útlumu nákupů dluhopisů (a tedy omezení monetární expanze) není letos na dohled, tak si euro může připsat dílčí body.



Polský zlotý zůstává pod tlakem nepříznivé pandemické situace. Měnový pár EUR/PLN se tak pohybuje v těsné blízkosti psychologické hranice 4,60, což jsou desetidenní maxima. S ohledem na zvyšující se přírůstky počtů nově nakažených COVIDem-19, jakož i na rostoucí počty mrtvých se aktuálně dostává do hry negativní makroekonomický scénář, kdy vláda bude muset přistoupit k celonárodním restrikcím, jež nakonec jako v okolních zemích povedou k lockdownu a k dramatickému omezení řady služeb. Polské ministerstvo zdravotnictví indikovalo, že bude čekat na další covidová data z tohoto týdne a pak přijme příslušná restriktivní opatření tak, aby platila především o Velikonocích. Zlotý tedy může reagovat na domácí denní covidové statistiky velmi negativně, zejména pokud budou čísla v mezi týdenním srovnání dále rychle růst. A takový scénář je vzhledem ke stále velmi vysokému reprodukčnímu číslu R značně pravděpodobný.