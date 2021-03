Víkendář: Na akciích je stále dost příležitostí

Je pro akcie dobrá zpráva to, že se ekonomika zotavuje? Strategička společnosti Abby Joseph Cohen míní, že odpověď je kladná, i když problémy mohou mít akcie, které těžily „jen z toho, že sazby ležely mimořádně nízko“. Ekonomické oživení totiž tlačí sazby nahoru a s tím může růst negativní tlak na tento segment akciového trhu. Cohen nicméně míní, že na trhu je plno jiných příležitostí, a to u akcií a firem, které těží z toho, „že se cítíme lépe a pokračuje ekonomické oživení.“



Mezi zmíněné tituly a sektory trhu může podle strategičky patřit segment hodnotových akcií či akcie menších společností. Zlepšení je možné pozorovat i u firem, kterým svědčí spíše vyšší sazby. A v neposlední řadě u těch, které těží z otevírání ekonomiky, tedy například u restaurací. Ekonomové se přitom nyní domnívají, že americká ekonomika letos poroste o 7 % a k tomu by měly přispět čtyři základní faktory:



Za prvé, ekonomiku zvedne velmi silná fiskální stimulace nové americké vlády. Za druhé, „Fed zůstane v podstatě přátelský.“ Za třetí, pandemie poleví a uleví se sektorům, na které doléhala nejvíce. A za čtvrté, rozvahy domácností jsou v průměru velmi silné, úspory se nacházejí vysoko a otevření ekonomiky přinese vlnu doposud neuspokojené poptávky. Co ale pesimisté, kteří tvrdí, že se prudce zvedne inflace?





Cohen míní, že inflace skutečně vzroste, ale jde o efekt nízké základny minulého roku a také to bude růst, který bude odrážet ekonomické oživení. Ekonomové banky konkrétně očekávají, že inflace se v USA zvedne z 1,1 % minulého roku na letošních 2,5 % a v roce 2022 se opět sníží na 2 %, což je inflační cíl americké centrální banky. To „ohledně inflace není problematická úroveň“. Současná situace je podle strategičky unikátní v tom, že bez ohledu na to, jak velké zkušenosti kdo na trhu má, nikdo je nemá s recesí vyvolanou pandemií a tím, co se děje po ní. Tedy i s tím, jaký dopad bude mít politika, která má za cíl ulevit ekonomice a dostat ji z útlumu.

Rozvíjející se trhy a dolarový režim



Strategička byla dotázána i na vývoj na rozvíjejících se trzích a na další vývoj na dolaru. Odpověděla, že ekonomové predikují kurzový vývoj na základě stejných faktorů jako ostatní. Nyní ale podle ní hraje významnou roli to, že americká měna funguje ve světové ekonomice jako bezpečný přístav a světová rezervní měna. Tato pozice v poslední době spíše posílila díky tomu, že Spojené státy postupovaly v některých oblastech razantněji než jiné země.



Další vývoj na dolaru a měnových trzích pak nebude záležet jen na vývoji ve Spojených státech, ale i na dění ve zbytku světa. Některé rozvíjející se země zatím „přinesly určité zklamání“, ale je možné, že zlepšení ekonomické situace v USA nakonec potáhne nahoru i obchodní partnery Spojených států, což by podle strategičky byl pozitivní scénář.



Více žen



Na závěr rozhovoru byla strategička tázána na počet žen ve vedení firem a ve finančním sektoru. Podle jejího názoru roste počet žen na nižších úrovních, ale čím výše se dostáváme, tím jejich podíl klesá. To platí ve Spojených státech a v řadě zemí světa je situace ještě extrémnější. Ty pak dokonce hledí na Spojené státy jako na vzor.



Rok 2020 byl navíc obdobím, kdy největším problémům čelily ženy v první pandemické linii, včetně těch, které pracují třeba v restauracích nebo školách. A zatímco u mužů je nyní participace na pracovní síle asi 70 %, u žen se pohybuje jen kolem 57 %.



Zdroj: Bloomberg Markets