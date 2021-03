Coibion: Jak reagují domácnosti na inflaci

Většina domácností ve Spojených státech a dalších vyspělých zemích nijak zvlášť nesleduje vývoj inflace a monetární politiku. Na stránkách VoxEU to tvrdí Olivier Coibion, Yuriy Gorodnichenko a Michael Weber a podle nich jde o dobře zdokumentovaný jev. Znamená to, že domácnosti se o inflaci vůbec nestarají? Taková otázka je důležitá i pro samotnou monetární politiku. Uvažuje se totiž například o tom, že očekávání vyšší inflace zvyšuje současné výdaje domácností. Je to jeden z důvodů, proč Fed přešel k symetrickému vnímání svého inflačního cíle. Coibion a jeho kolegové se snaží poskytnout některé odpovědi.



Ekonomové provedli svůj vlastní průzkum mezi americkými domácnostmi a zjistili, že jen málo z nich ví o 2% inflačním cíli. Stejně tak nijak zvlášť nesledují poslední inflační vývoj. Například asi 30 % z nich se domnívá, že inflace během posledních 12 měsíců dosáhla 5 %. Což je výše, jakou ve skutečnosti nedosáhla od počátku osmdesátých let.



Jedním z vysvětlení nezájmu domácností o skutečný vývoj inflace může být to, že v prostředí nízké a stabilní inflace domácnosti nechtějí tomuto tématu věnovat čas a energii. Hrají tedy inflační očekávání vůbec nějakou roli ve výdajích domácností? Podle ekonomů data ukazují, že stále ano, a to dvěma hlavními způsoby:



Za prvé, vyšší inflační očekávání v následujících šesti měsících zvedají celkové výdaje domácností. Ale za druhé, růst inflačních očekávání má tendenci snižovat výdaje domácností na zboží dlouhodobé spotřeby, tedy například na nákup automobilu. Ekonomové vysvětlují druhý bod tím, že vyšší inflace u domácností souvisí s očekávaným horším ekonomickým výhledem a lidé se tudíž snaží omezit nákup dražších položek.



Ukazuje se tedy, že domácnosti ve vyspělých ekonomikách na jednu stranu nevěnují inflaci nijak velkou pozornost, nicméně jejich inflační očekávání mají stále reálné ekonomické dopady. Ekonomové k tomu dodávají, že centrální banky se ve své politice stále více spoléhají na komunikaci s veřejností a vazba mezi očekáváním domácností a jejich chováním je tak vysoce důležitá.



Následující graf ukazuje poslední projekce americké centrální banky týkající se růstu v letech 2021–2023, nezaměstnanosti, celkové a jádrové inflace. Ve srovnání s prosincovými projekcemi Fed zvýšil očekávání u celkové i jádrové inflace, která by letos měla mírně přestřelit inflační cíl a příští rok se na něj vrátit:



Zdroj: VoxEU,