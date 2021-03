Končí SPAC mánie? Pohled investora Barry Sternlichta

Investor Barry Sternlicht hovořil na CNBC o svém pohledu na dění na trzích a také o svých investicích do takzvaných SPAC. Tedy společností, které vstoupily na akciové trhy bez vlastní činnosti s cílem spojit se následně s jinou firmou a umožnit jí dostat se na trh bez tradiční primární emise akcií. Sternlicht uvedl, že on firmám, které vlastní, věří, ale nelze čekat, že Wall Street bude tento nyní velmi populární segment trhu nějak zvlášť regulovat, protože se na něm momentálně vydělává. Sternlicht dodal, že měl například zájem o společnost, ve které chtěl provádět hloubkovou kontrolu a analýzu. Jiný investor ji ale provedl za 3 dny, což podle Sternlichta stačí jenom tak na to, aby si někdo potvrdil, že firma skutečně existuje.



V sektoru SPAC se podle investora doposud pohybovala řada lidí, kteří neměli dostatečné zkušenosti v oboru a s finančními transakcemi. Nyní ale „roste disciplína“, a to díky tlaku z poptávkové strany trhu – společnosti jako Fidelity či tlačí stále více na to, aby transakce byly ziskové a transparentní. Dochází tedy ke změnám a „trh dospívá“. „Myslím, že to je velmi zajímavé, ale veřejnost tu někdy hraje roli fondu rizikového kapitálu. A z jejich investic tři vyjdou a sedm zanikne,“ dodal Sternlicht s tím, že na dosažení ziskovosti je třeba podniknout všechny tyto investice.

Sternlicht pokračoval s tím, že by své investice nejradši nikdy neprodával a rozhodně mu nejde o krátkodobé zisky. Oživení americké ekonomiky pak bude podle investora velmi rychlé, podpoří jej obrovská stimulace, která byla nastartována ještě ve chvíli, kdy nebylo jasné, jak rychle se ekonomika zvedá. K tomu se přidává oživení poptávky soukromého sektoru a například některé restaurace a hotely v Miami, které investor vlastní, již mají vyšší vytíženost než v roce 2019. V létě se to pak „úplně rozjede“, na Floridě je totiž například velký počet mladých lidí, kteří nyní žijí s rodiči, ale až opět získají zaměstnání, budou si hledat vlastní bydlení.





Problematice SPAC se na CNBC věnoval i známý investor Josh Brown z Ritholtz Wealth Managment. Podle něj soustavně klesá kvalita firem, které nově vstupují na trh: „Každá další transakce je horší verzí té, ke které došlo před pár týdny.“ Pokles cen v tomto segmentu trhu (viz graf) tak podle investora nemá co dělat s růstem sazeb, jak někteří tvrdí. Jde o proces, na který bylo zaděláno již delší dobu a jehož základem je právě kvalita toho, co se obchoduje.



Graf srovnání vývoje cen akcií na celém trhu se segmentem SPAC:







Zdroj: CNBC, Youtube, Twitter