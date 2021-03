Strach z lockdownu sráží důvěru v české ekonomice, říká ekonom Dufek

Další průzkum, tentokrát od Evropské komise, potvrzuje, že důvěra v české ekonomice má sestupnou tendenci. I v tomto případě však lze předpokládat, že pokles sentimentu je dán především obavami z možného lockdownu v průmyslu spíše než reálným vývojem poptávky, respektive zakázek v tomto odvětví. Právě objednávky se totiž v posledních měsících nevyvíjejí vůbec zle, zvláště pak ne v automobilovém průmyslu nebo ve strojírenství. Proto asi není nutné kolísavé nálady v průmyslu v tuto chvíli příliš přeceňovat. Ostatně už ve čtvrtek bude k dispozici nový index nákupních manažerů, který může překvapit stejně jako třeba ten německý minulý týden.



Pokles důvěry zaznamenal v posledním měsíci nejenom průmysl, ale i služby, které se dál vypořádávají se skutečným lockdownem doléhajícím především na oblast HORECA, respektive cestovní ruch jako takový. Deprese v ubytovacích a stravovacích službách je už dokonce větší, než byla v rámci první vlny pandemie v důsledku délky aktuálního lockdownu i nejasného termínu restartu těchto odvětví.

A pokračování pandemie se promítá v dalším zhoršení nálady spotřebitelů. Ti se obávají především dalšího zhoršení ekonomické situace v ČR, nezaměstnanosti a inflace. I v tomto případě je pravděpodobné, že zlepšením pandemické situace a vidinou rozvolňování se i tyto obavy začnou postupně rozplývat. Výrazný obrat k optimismu je už nyní vidět u firem působících v realitním byznysu, který se dál těší vysokému zájmu investorů, a dokonce i u cestovních kanceláří. Ty pravděpodobně začínají věřit v úspěšnější letní sezónu, kterou by měla konečně podpořit i masivní vakcinace v Evropě.



Celkově jsou nálady v české ekonomice ve vleku zpráv o pandemii a nejasného výhledu návratu do dřívějších kolejí. V posledním měsíci navíc zapracoval i strach z rozšíření lockdownu i do průmyslu, který už vlastně není ani aktuální. Nálady proto vyznívají mnohem pesimističtěji, než by musely s ohledem na reálnou situaci v ekonomice…, tedy s výjimkou cestovního ruchu, který se bude z pandemie vzpamatovávat asi nejdéle. Výsledky průzkumu za ČR navíc kontrastují s celkovými výsledky za EU, kde již panují přece jen příznivější očekávání napříč všemi sektory ekonomiky, ať už jde o očekávaný vývoj byznysu nebo zaměstnanosti.