Biden přišel s plánem na pozvednutí infrastruktury a ČEZ završil rumunskou divestici. Evropské futures skromně rostou

Evropa by dnes mohla otevírat opatrně v plusu, i když francouzské akciové futures po ránu koketovaly s nulou a britské se do plusu vydávaly jenom neochotně. Také americké akciové futures ukazují jenom pozvolnýpohyb nahoru, výrazněji v zeleném jsou ty na technologický Nasdaq 100 . Americký prezident Biden včera představil ambiciózní investiční plán do americké infrastruktury v hodnotě více než dvou bilionů dolarů. Ten však hned na počátku setkává s odporem řady konzervativců a republikánů, kterým se nelíbí zejména úmysl zvýšit daně podnikům. Dá se tak očekávat vleklá bitva v Kongresu, což jsme předpokládali.

Investorům nezbývá než přihlížet k vývoji kolem případů Covid-19 ve světě. Nová přísnější opatření oznámila Francie, skoro měsíční lockdown zřejmě čeká kanadské Ontario a denní statistika úmrtí na Covid-19 v Brazílii zažila další smutný rekord.

Evropské akciové futures: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100+0,2 % , CAC 40 +0,1 %, DAX +0,1 %

Desetileté americké výnosy klesají, přičemž jejích kvartální výkonnost byla podle indexu Bloomberg nejhorší od roku 1980. Americký dolar míří k euru lehce nahoru, česká koruna je ráno stabilizovaná při 26,098 za euro a 22,264 za dolar.

Pozornost by dnes nemusela chybět polovodičovému sektoru. TSMC se nechal slyšet, že plánuje utratit během tří let 100 miliard dolarů na rozšíření kapacity. v noci na dnešek přišel s optimistickou prognózou tržeb ve třetím fiskálním čtvrtletí jeho akcie poskočily nahoru.

Kalendář makroudálostí dnes zaplňují především ukazatele průmyslové aktivity v eurozóně, Česku, Británii a odpoledne také z USA. Za Japonsko jsme je už dostali, ukazatel průmyslové aktivity Tankan ve velkých podnicích tam tento měsíc poskočil podstatně více, než byl tržní konsensus.

ČEZ včera po zavření trhu oznámil, že uzavřel odprodej svých rumunských aktiv, a včera došlo k vypořádání prodeje rumunských aktiv mezi touto skupinou a fondy spravovanými Macquarie Infrastructures and Real Assets (MIRA). Prodej zahrnuje celkem sedm rumunských společností. Podle analytiků Patrie by to na titul nemělo ít výraznější vliv.