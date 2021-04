O Monetě se může hlasovat v květnu či červnu, IPO Cetinu je stále na stole, říká Jirásková z PPF

Investiční skupina PPF, kterou zasáhla smrt jejího zakladatele a nejbohatšího Čecha Petra Kellnera, pokračuje v rozjednaných transakcích včetně navrhovaného sloučení jejích českých bankovních aktivit s MONETA Money Bank, uvedla finanční ředitelka PPF Kateřina Jirásková.

Jirásková, která pracuje v PPF od roku 2000, agentuře Reuters řekla, že tragická nehoda, při níž v sobotu na Aljašce zahynul šestapadesátiletý Kellner, nebude důvodem ke zpoždění transakce s Monetou a akcionáři by o ní mohli hlasovat v květnu či červnu.

"Když schvalujeme transakci, tak si její rámec schvalujeme na začátku a během dalšího procesu, když si vyberu například Monetu, není třeba zásahu vlastníka," řekla Jirásková.

PPF nyní čeká na regulatorní schválení Českou národní bankou již dokončené veřejné nabídky odkupu akcií Monety, kdy navýšila svůj podíl v bance na 28,36%. "Regulátor má své lhůty a vzhledem k tomu, že s ním aktivně komunikujeme ohledně transakce a bohužel i kvůli nehodě, tak zatím nevidíme žádný důvod pro to, aby lhůty nebyly dodrženy, aby se cokoliv přerušovalo nebo uměle prodlužovalo," uvedla Jirásková.

Dalším plánovaným krokem je sloučení Monety s Air Bank a českým a slovenským Home Creditem ze skupiny PPF výměnou za akcie Monety, které dají PPF v novém subjektu většinový podíl. Návrh podle analytiků ohodnocuje Air Bank na 22,6 miliardy korun.

PPF předpokládala, že akcionáři Monety budou hlasovat o transakci už na řádné valné hromadě 28.dubna. V pozvánce na ni však tento bod programu není a Jirásková řekla, že akcionáři budou o transakci pravděpodobně hlasovat na jiném zasedání o něco později. "Nevidím žádné zásadní zpoždění, je to standardní proces. V dobe covidové se snažíme udělat due diligence a bavit se o transakci s tím, že je setkávání omezeno. Bude to nejspíš někdy jindy, ale nemyslím, že se to bude lišit o zásadní časový úsek. Můžeme říct květen, červen. Nevidím nic, jak by to události minulého týdne měly zásadně ovlivnit," řekla Jirásková.

Jirásková dále uvedla, že PPF pokračuje v přípravách na potenciální transakci týkající se provozovatele telekomunikační infrastruktury CETIN. "Různé možnosti včetně IPO jsou stále na stole," řekla.

PPF, která měla v polovině loňského roku aktiva v hodnotě 44 miliard eur, v pondělí pověřila vedením skupiny Ladislava Bartoníčka, Kellnerova dlouholetého obchodního partnera a jednoho ze dvou zbývajících akcionářů, kteří v PPF dohromady vlastní podíl jen mírně přes 1%.

Časopis Forbes odhaduje Kellnerovo jmění na 17,5 miliardy dolarů a loni jej zařadil na pozici 68.nejbohatšího člověka planety. Jirásková řekla, že dědické řízení žádným způsobem neomezí fungování či mandát jejího vedení a že do budoucna nevidí žádnou situaci, která by si nutně žádala podpis majitele. Manažerský tým je podle ní zvyklý pracovat po dlouhá období bez svého "tmelícího prvku".

"Ty časové úseky klidně mohou být v letech. Budeme v plné míře respektovat přání rodiny a ostatních akcionářů. My jsme připraveni fungovat, jak nejlíp budeme umět."