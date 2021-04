Média: Ministři zdravotnictví Blatný a školství Plaga mohou být odvolání již zítra. Nástupci?

Zřejmě již ve středu mají ve vládě skončit hned dva ministři. Premiér Andrej Babiš (ANO) chce podle informací CNN Prima NEWS nechat odvolat jak šéfa resortu zdravotnictví Jana Blatného, tak i ministra školství Roberta Plagu. Redakci CNN Prima News to potvrdily dva důvěryhodné zdroje. Ve stejném duchu následně referuje iDnes.

Místo Blatného by měl resort zdravotnictví řídit Petr Arenberger, který doposud vedl Fakultní nemocnici Královské Vinohrady. Arenberger před několika dny CNN Prima NEWS řekl, že nabídku ministerského postu by přijal. Arenberger, který na rozdíl od svého brněnského předchůdce dle iDnes.cz „sympatizuje“ s ruskou vakcínou Sputnik V. "Zatímco Blatný byl připraven přípravek uznat jen poté, co tak učiní i evropská léková agentura EMA, Arenberger v minulosti naznačil, že by šlo udělit očkovací látce výjimky pro podávání na experimentální úrovni," píše iDnes.





V minulých týdnech se hovořilo o tom, že by do křesla ministra školství mohl usednout poslanec za hnutí ANO Karel Rais, který v letech 2006 až 2014 působil jako rektor Vysokého učení technického v Brně. Babiš zvažoval, že by se ministrem mohl stát i poslanec za hnutí ANO Patrik Nacher. Podle informací CNN Prima NEWS jsou nicméně ve hře i další jména.

Nacher se však ničemu nechtěl vyjadřovat. „Teď jsem si to také přečetl, protože mi to poslalo asi 180 lidí. Vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Když jsem říkal, že se k ničemu nebudu vyjadřovat tak vám to nebudu říkat. Omlouvám se. Časem mě třeba pochopíte,“ řekl Nacher pro iDnes.

