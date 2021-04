Česká ekonomika podle MMF poroste pomaleji. Pro svět čeká menší jizvy než po krizi 2008

Mezinárodní měnový fond (MMF) zlepšil odhad letošního růstu světové ekonomiky na šest procent, zatímco v lednové prognóze čekal růst o 5,5 procenta. Uvádí to výhled, který dnes fond zveřejnil před svým jarním zasedáním. S nižším růstem počítá u výhledu české ekonomiky, a to o 4,2 procenta. Výrazně hůř si povede i Slovensko, kterému fond zhoršil výhled růstu hrubého domácího produktu (HDP) na letošní rok na 4,7 procenta.



V loňském roce globální ekonomika podle dnešní zprávy fondu klesla o 3,3 procenta, zatímco v lednu MMF loňský propad odhadoval na 3,5 procenta. Fond dnes také zlepšil odhad hospodářského růstu na příští rok, a to na 4,4 procenta z dříve předpokládaných 4,2 procenta.

MMF zhoršil také výhled české ekonomiky na letošní rok. Nyní počítá s růstem o 4,2 procenta, zatímco loni na podzim čekal vzestup o 5,1 procenta. Výrazně hůř si povede i Slovensko, kterému fond zhoršil výhled růstu HDP na letošní rok na 4,7 procenta z podzimní prognózy 6,9 procenta.

Jarní výhled mimo jiné ukazuje, že inflace v České republice v letošním roce klesne, stále však bude vyšší než v mnoha jiných evropských zemích. Například na Slovensku, které je členem eurozóny, ji fond odhaduje zhruba na poloviční úrovni. V Maďarsku a Polsku, které spolu s Českem a Slovenskem tvoří takzvanou visegrádskou čtyřku (V4), ale měnový fond inflaci předpovídá ještě vyšší než v České republice.

MMF nicméně varoval, že budoucí vývoj světové ekonomiky je velmi nejistý a bude záviset na vývoji kolem koronavirové krize. Mezi důležité faktory bude podle fondu patřit například to, zda budou vakcíny fungovat také u nových variant koronaviru. Hospodářský vývoj ovlivní rovněž účinnost politických opatření ke zmírnění ekonomických dopadů pandemie.



"Díky bezprecedentní politické reakci je pravděpodobné, že recese způsobená covidem-19 zanechá menší jizvy než světová finanční krize z roku 2008," uvedl fond. Odhadl přitom, že nebýt této mimořádné podpory, mohl být loňský propad světové ekonomiky třikrát vyšší. Fond nicméně upozornil, že v boji proti pandemii a jejím hospodářským důsledkům je třeba pokračovat.



MMF předpokládá, že ve střednědobém výhledu tempo růstu světové ekonomiky zpomalí na 3,3 procenta. Za tímto zpomalením by měly stát mimo jiné faktory, se kterými se globální hospodářství potýkalo už před příchodem pandemie, například pomalejší růst pracovní síly související se stárnutím populace.



Hrubý domácí produkt (HDP) eurozóny se podle MMF v letošním roce zvýší o 4,4 procenta a příští rok o 3,8 procenta. V obou případech fond odhad růstu zlepšil o dvě desetiny procentního bodu.



Odhad letošního růstu americké ekonomiky měnový fond zvýšil na 6,4 procenta z dříve předpokládaných 5,1 procenta. V příštím roce by pak měl růst největší ekonomiky světa zpomalit na 3,5 procenta místo dříve očekávaných 2,5 procenta.



Americký prezident Joe Biden minulý měsíc podepsal balík stimulačních opatření v objemu 1,9 bilionu dolarů (zhruba 42 bilionů Kč). Ekonomiku plánuje podpořit rovněž investicemi do infrastruktury v hodnotě 2,3 bilionu dolarů (skoro 51 bilionů Kč).



MMF dnes také zlepšil odhad letošního růstu čínské ekonomiky, a to na 8,4 procenta z dříve předpokládaných 8,1 procenta. Čína byla v loňském roce jedinou velkou ekonomikou, která navzdory pandemii zaznamenala růst, a to o 2,3 procenta.