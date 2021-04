El-Erian: Systémové dopady kauzy Archegos

Mohamed El-Erian je jedním z těch, kteří komentují vývoj kolem kauzy Archegos (viz „Obří jmění Archegos vymazáno během dní regulátorům pod nosem“). Podle něj nejde o další Bear Sterns či LTCM. Nemělo by tedy dojít k tomu, že nastane snížení finanční páky v celém finančním systému, i když banky by mohly být opatrnější ohledně toho, komu poskytují úvěry.



Ekonom řekl, že v podobných případech si každá banka může myslet, že postupuje při poskytování financí chytře a nehledí přitom na to, co dělají ostatní. Pak se objeví problémy a každý, kdo finance poskytl, se pokouší co nejrychleji vycouvat, protože problémy budou muset řešit ti, kteří zůstanou jako poslední.



Neměli vzniklým problémům zabránit regulátoři? Podle ekonoma Archegos nedělal nic ilegálního, protože fungoval jako takzvaná family office. Nicméně i tak mohli regulátoři věnovat více pozornosti jeho vnitřním procesům a managementu rizika. „Popíšu vám, co se v podobných případech děje za uzavřenými dveřmi. Každý trader je požádán, aby se podíval do své knihy a přehodnotil vlastní limity rizika.“ Tak ekonom odpověděl na otázku, jak by mohla kauza vést k utažení finančních podmínek.



Jinak řečeno, mohlo by podle něj dojít k tomu, že bude menší ochota riskovat, rozšířit by se mohla větší averze k riziku. Ekonom k tomu dodal, že během krátkého časového období je to již třetí „nehoda“ podobného typu. Což podle něj ukazuje, že pokud do systému zamíří hodně likvidity, vede to k velkému a někdy nadměrnému riskování.



V prostředí lehce dostupné likvidity také panuje názor, že je výhodné se zadlužovat a využívat pro investice finanční páku. Ovšem je důležité brát ohled na to, kde je tato páka využívána a jak moc hrozí, že bude muset být rychle snížena. Pokud dojde k tomu, že páka musí rychle klesnout, vede to k vynuceným prodejům investic a to zase vede k velkým ztrátám.



„Pokud jedete po silnici a krátce za sebou vidíte pár nehod, možná to znamená, že byste měli trochu zpomalit.“ Tak popisuje El-Erian současnou situaci na trzích s tím, že podobné události, jako je Archegos, neznamenají, že by investoři měli přestat kupovat akcie. „Znamená to, že byste měli uvažovat o tom, jak jsou investice financovány,“ a také o tom, jak by vás ovlivnilo to, kdyby měl nehodu někdo jiný.



„Systém nám říká, že se investovalo nezodpovědně,“ pokračoval ekonom, čímž se diskuse dostala k politice Fedu a jejímu možnému dopadu na míru rizika v systému. Ekonom míní, že by měla být mnohem více prosazována politika, která by zvedla rovnost v americké ekonomice. Navíc by se měla „velmi pomalu sundavat noha z monetárního plynu“, i proto, že politika prospívá jen omezené skupině lidí a nese sebou nemalé náklady. A k tomu by měla být mnohem razantněji prosazována regulace a takzvaná makroprudenční politika.



Americká ekonomika podle ekonoma letos poroste o více než 7 %. Sledovat je dobré vývoj výnosů vládních obligací. To samé prohlásil na CNBC, kde hovořil o tom, že je pozoruhodné, jak dobře si akcie vedly během prvního čtvrtletí. Ukazuje to, jak odolné jsou akcie ve světle rostoucích výnosů i případů, kdy se ukáže, že v systému existují oblasti nadměrného rizika.



Zdroj: Yahoo Finance