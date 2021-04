Peníze na fond obnovy: Evropská komise si od června chce půjčovat 150 miliard eur ročně

Evropská komise (EK) si chce první peníze na mimořádný fond pokrizové obnovy ekonomik začít na finančních trzích půjčovat v červnu. Celkem by do roku 2026 chtěla v rámci společného dluhu získat pro země Evropské unie 800 miliard eur (20,8 bilionu Kč), které by EU měla splatit do roku 2058. Oznámil to dnes eurokomisař pro rozpočet Johannes Hahn. Komise si podle něho může první finance vypůjčit až poté, co všechny státy ratifikují zvýšení záruk unijního rozpočtu. Podle diplomatů ale nejsou státy zdaleka jednotné v tom, kolik peněz a z jakých nových daní a poplatků budou ochotny na splacení dluhu do společného rozpočtu posílat.



Všech 27 unijních zemí se loni shodlo na tom, že v rámci pomoci odvětvím, firmám i lidem zasaženým koronavirovou krizí si mezi sebe rozdělí 750 miliard eur z bezprecedentní společné půjčky. Tato částka v cenách z roku 2018 se zhruba vyrovná zmíněným 800 miliardám v aktuálních cenách.



Podle Hahna by si komise chtěla každý rok vypůjčit zhruba 150 miliard eur. Brusel chce vydávat společné dluhopisy se splatností od tří do 30 let. Zhruba 250 miliard eur z celkové částky by měly tvořit takzvané zelené dluhopisy určené k financování klimaticky šetrných projektů.



První peníze by do členských zemí mohly začít proudit ve druhé polovině letošního roku v rámci předfinancování jednotlivých projektů. Kromě ratifikace vyšších rozpočtových záruk, kterou zatím dokončila zhruba polovina členských zemí, musejí také státy komisi do konce dubna předložit národní plány obnovy. Brusel má pak dva měsíce na to, aby je posoudil a na jejich základě začal peníze rozdělovat.