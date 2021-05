Víkendář: Shiller o realitách, akciích a dluhopisech

Jak vidí aktuální vývoj na americkém realitním trhu držitel Nobelovy ceny za ekonomii a profesor na Yale University Robert Shiller? V rozhovoru na Bloomberg Markets uvedl, že je překvapen jeho silou s tím, že vývoj na tomto trhu je těžké predikovat podobně, jako tomu je u akcií. Podle profesora je trh realit tažený zejména psychologickými faktory, „pandemie nějakým způsobem podpořila poptávku po bydlení.“ Nabídka není dostatečná a ve výsledku tak rostou ceny nemovitostí. Cenové tlaky může zeslabit následná reakce nabídkové strany, nicméně nyní je patrný tlak na další růst cen.



Shiller v souvislosti se současným vývojem na americkém realitním trhu zmínil rok 1926. Tedy tři roky předtím, než akciový trh dosáhl svého vrcholu. Podle profesora šlo o dobu, kdy se spekulovalo o tom, že Florida se díky vyššímu rozšíření automobilů stane populární destinací. To se projevilo v poptávce po tamních nemovitostech a v jejich cenách. V roce 1927 ovšem došlo k propadu na tomto trhu a tento propad byl určitou předzvěstí toho, co mělo přijít na akciích.



V roce 1929 se při oslabení cen akcií podle profesora hodně mluvilo právě o tom, co se stalo s realitami na Floridě. Obdobně lze vnímat i vývoj v roce 2006, k současné situaci ale Shiller dodal, že regulace se od té doby zpřísnila a nečelíme tedy takovému riziku. Jakou hrozbu představuje celková inflace? Shiller odpověděl, že v sedmdesátých letech panovala dvojciferná inflace, ve společnosti kvůli tomu vládla nespokojenost a ta byla do značné míry ventilována směrem k odborům. Věřilo se totiž, že právě ony mohly kvůli tlaku na růst mezd za vysokou inflaci. To vše podle profesora nakonec výrazně přispělo i k volebnímu vítězství Ronalda Reagana.



Shiller výlet do historie zakončil s tím, že nyní podobné příběhy o kolabujících trzích ve společnosti a na trzích nekolují, ale on pozorně sleduje, zda se neobjeví. Na otázku, zda si myslí, „že to skončí špatně,“ odpověděl: „Trh nikdy nekončí.“ Ukazuje to opět historie včetně roku 1929. Tehdy sice trh prudce oslabil, ale z dlouhodobějšího hlediska to „špatně“ neskončilo, protože akcie se zase zvedly. „Trh jede neustále dál,“ řekl Shiller s tím, že ale na konci dvacátých let minulého století akcie také rostly výš a výš, i když lidé hovořili o tom, jak leží valuace vysoko. V podobné „náladě“ se nacházíme i nyní a panuje „takový nepříjemný pocit z toho, jak vysoko trh je.“



Co argumenty, že vysoké valuace jsou ospravedlněny mimořádně nízkými sazbami? Shiller míní, že takovým argumentům rozumí, jen podle něj nejde o to, že by vysoké valuace byly nízkými sazbami „ospravedlněny“, ale o to, že nejsou jiná atraktivní aktiva. Dluhopisy jsou podle profesora dokonce předražené a neodrážejí „reálný výhled pro inflaci“.



Významným faktorem je nyní podle profesora takzvaný efekt FOMO, tedy strach z toho, že někdo zůstane pozadu a nebude realizovat zisky tak jako nyní. Ten může vést k nákupům akcií i v případě, že se někdo domnívá, že ceny již leží příliš vysoko.



Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets





https://www.youtube.com/watch?v=vAKYgiUqQo4