Rozbřesk: Inflaci v Česku zrychlují pohonné hmoty

Inflace v dubnu druhým měsícem v řadě zrychlila na 3,1 % při odhadu podle ČNB na 2,9 % a při našem odhadu 2,5 %. Hlavním tahounem jsou meziročně dražší pohonné hmoty. Před rokem v průběhu první vlny pandemie cena ropy na globálních trzích propadla do okolí 20 USD za barel, zatímco dnes se díky oživení v globálním obchodě a sázkám na pokračující oživení pohybuje pod 70 USD za barel – na dvouletých maximech. Ceny pohonných hmot tak kvůli tomu jsou meziročně dvouciferně dražší.



Velkou neznámou pro následující měsíce zůstává jádrová inflace. Podobně jako ČNB očekáváme, že bude postupně v průběhu následujících 12 měsíců zvolňovat – z dnešních více než 3 % až do okolí 2 %. Těžko ovšem odhadovat, jak se po květnovém rozvolnění karanténních opatření budou vyvíjet ceny řady služeb. Pokud se jedná o hoteliérství, pohostinství, cestovní ruch a část dopravy, bylo pro statistiky velmi obtížné ceny v posledních měsících vůbec objektivně změřit, trh prakticky neexistoval. Po rozvolnění se přitom zadržované úspory domácností mohou promítnout právě v odpíraných službách a těžko odhadovat, jak se to projeví na jejich cenách.

Globální trhy budou bezesporu daleko více než českými statistikami žít výsledkem americké dubnové inflace. Ta by měla vyskočit na 3,5 % a její další vývoj u řady investorů vzbuzuje obavy – část hráčů na trzích má strach z toho, že se nemusí jednat o dočasný šok tažený pohonnými hmotami. I proto rostou tržní inflační očekávání – ta desetiletá během včerejška vyskočila v USA na 2,53 %, což jsou nejvyšší hodnoty od roku 2013. A to se vůbec nelíbí akciovým trhům – akciový index S&P500 včera ztratil více než 1 %, NASDAQ přes 2,5 %.





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna zatím výrazně nezaznamenala zhoršení nálady na globálních trzích a jen kosmeticky oslabila z blízkosti 25,55 zpět k 25,60 EUR/CZK. Dnešní nárůst domácí inflace může trochu zaostat za očekáváním ČNB, o výrazné překvapení se však jednat nebude. Pro českou korunu bude ve finále důležitější, jak se globální trhy poperou s dubnovým zrychlením americké inflace (viz zahraniční forex).



Zahraniční forex

Akciových výplach technologických titulů na Wall Street včera částečně pomohl dolaru. Trhy budou dnes vyhlížet americká inflační data za duben. Vinou nízké srovnávací základny, vysokých cen komodit a zdražování některých služeb v souvislosti s otvírající se ekonomikou by měla celková inflace skočit na 3,5%. Trh však bude zajímat spíše jádrová složka, jež by měla zrychlit rovněž – avšak “jen” na 2,2 %. Pokud by to bylo více americké sazby by se mohl pohnout výše a eurodolar naopak níže.



Stejně jako v ČR i v Maďarsku dnes budou zveřejněna inflační data za duben. Čeká se velmi vysoké číslo blížící se 5 %. Pokud by tomu tak bylo a zejména jádrová inflace dosáhla 4 %, tak forint může z takové situace těžit, neboť očekávání, že MNB přece jenom bude muset reagovat (utažením měnové politiky) budou narůstat.