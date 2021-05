Rozbřesk: Americká inflace dopadla na českou korunu, akcie i dluhopisy. Dolaru se daří

Česká koruna se zasekla. Za “brzdu” na hranici 25,50 EUR/CZK zatáhl nový globální strašák - vysoká inflace. Americká dubnová inflace překvapila výrazně vyšším výsledkem, když vyskočila na 4,2 %. To je nejvyšší hodnota od roku 2008 a výsledek překonal i ta nejvyšší očekávání v průzkumu agentury Bloomberg. Svět se nyní dělí na tábory. První, podobně jako většina bankéřů Fedu, říká, že nárůst inflace je dočasný a není třeba se bát. Druhý tvrdí, že vysoká inflace po odeznění pandemie jen tak nezmizí a Fed na ni bude muset reagovat rychlejším utažením měnové politiky. Kdo má pravdu?

To je v tuto chvíli zatím těžké rozsoudit. Poslední inflační čísla ale jednoznačně nahrávají spíše sázkařům na trvale vyšší inflaci. Ostatně za rychlejším růstem cen v USA stojí nejen dražší pohonné hmoty a potraviny, ale i jádrová inflace, která je nejvyšší od roku 1981.My zatím spíše věříme v dočasnost globálního inflačního šoku. Pokud se však pleteme, bude to mít dopad i na náš relativně optimistický pohled na korunu. Proč? Koruně v tuto chvíli hraje do karet řada faktorů. Hospodářství v druhé polovině roku čeká relativně rychlé oživení (restart reálné konvergence), exportéři jsou relativně málo “pojištěni” proti silnějšímu kurzu (úroveň zajištění je nejnižší za poslední čtyři roky) a současně ČNB pravděpodobně v tomto roce bude jednou z prvních centrálních bank ve vyspělém světě, která zvýší úrokové sazby. A právě zde mohou sázkaři na silnější korunu paradoxně narazit.

Vidina vyšších českých sazeb má daleko menší kouzlo, pokud by souběžně s nimi měly jít brzy vzhůru i sazby na hlavních trzích (například v USA). A toho se řada globálních hráčů kvůli inflaci začíná obávat. Po včerejších inflačních číslech se sázky na první růst amerických sazeb posunuly už na konec roku 2022. To se nejen koruně, ale v zásadě všem rizikovým aktivům dvakrát moc nezamlouvá.



*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího dopoledne pokusila o útok na hranici 25,50 EUR/CZK, avšak odpoledne zveřejněná vysoká americká inflace ji v tomto úsilí zastavila. Měnový pár pak vyskočil vzhůru zhruba o 10 haléřů a usadil se v okolí 25,60. Obavy z inflace však nezasáhly pouze devizový trh, ale i ten bondový a peněžní, kde se začalo počítat s rychlejším zvyšování úrokových sazeb ČNB (více viz úvodník).



Zahraniční forex

Amerika včera rozšířila sérii pozitivních inflačních překvapení ve světě, když dubnová inflace vyskočila na nečekaně vysokých 4,2 %. Ostře sledovaná jádrová (meziroční) inflace navíc zrychlila na 3,0 %. V reakci na to dolarový peněžní trh okamžitě upravil svá očekávání a nyní již počítá s prvním zvýšením sazeb Fedu na konci roku 2022. Reakce eurodolaru byla relativně opatrná - zřejmě i proto, že následné komentáře centrálních bankéřů z Fedu (Clarida, Bostic) byly stále velmi umírněné a opakovaly mantru o dočasnosti inflačního nárůstu.

Pro trhy je nyní velmi nepříjemné, že se nabourává dlouhou budovaný narativ, že inflační skok po uvolnění ekonomiky nebude dramatický, a pokud už bude vidět, tak bude jen jednorázový (což zpochybňuje zrychlující jádrová inflace). Za této situace může i eurodolar velmi citlivě reagovat na další proinflační data (dnes odpoledne výrobní inflace a nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti) či eventuální jestřábí výroky z Fedu.



Akcie

Vysoká americká inflace poslala trhy dále jižním směrem a jako již stabilně, nejhůře se dnes dařilo technologiím. Příklady za všechny: Apple -2,5 %, Alphabet -3,1 %, Amazon -2,2 %, Microsoft -2,9 %. Jediný sektor, který se udržel v zeleném, byla energetika (+0,1 %). Na tu působila rostoucí cena ropy spojená s neočekávaným propadem zásob této komodity v USA. Relativně dobře se dařilo i finančním institucím. Oslabení o 1,3 % byl v optice zbytku trhu dobrý výsledek.