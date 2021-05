Téměř půl bilionu dolarů na polovodiče. Korea má plán, jak se stát čipovou velmocí

Jižní Korea představila ambiciózní plán, ve kterém v příštím desetiletí utratí zhruba 450 miliard dolarů na vybudování největší základny na výrobu čipů na světě a připojí se tak k Číně a USA v globálním závodě o ovládnutí této klíčové technologie. Společnosti Samsung Electronics a SK Hynix investují do roku 2030 v rámci tohoto národního plánu více než 510 bilionů wonů do výzkumu a výroby polovodičů. Zařadí se tak mezi 153 společností, které se budou dalších 10 let snažit toto ekonomicky nejdůležitější odvětví v zemi zabezpečit.

Samsung do roku 2030 navýší své výdaje o 30 % na 151 miliard dolarů, zatímco Hynix se zavázal k rozšíření stávajících zařízeních za 97 miliard dolarů, a to nad rámec svého plánu postavit čtyři nové závody v Yonginu za 106 miliard dolarů.

Investice přichází v době, kdy USA, Čína a Evropská unie usilují o posílení svých polovodičových možností poté, co globální nedostatek čipů odhalil závislost na pouhé hrstce asijských výrobců, což ochromilo úsilí o obnovu ekonomik zasažených pandemií. Tento nedostatek se nyní šíří z odvětví automobilů do výroby smartphonů a displejů a ství tak polovodiče na vládní agendu od Washingtonu, přes Brusel až po Peking.

Tato technologie je zásadní pro pokrok od umělé inteligence, přes autonomní vozidla až po propojené domácnosti. Jižní Korea, bezpečnostní spojenec USA a hlavní vývozce do Číny, stojí rozkročená mezi těmito dvěma obry. Nyní svou vlastní produkční zdatnost posiluje.

Polovodiče tvoří největší podíl na jihokorejském vývozu a očekává se, že se vývoz čipů do roku 2030 zdvojnásobí na 200 miliard dolarů, uvedlo ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky. Polovodiče ministerstvo nazvalo „strategickou zbraní“ v závodě o špičkovou technologii, který se prohlubuje nejen mezi firmami, ale i mezi národy.

Vláda usiluje o vybudování „K-polovodičového pásu“, který se táhne desítky kilometrů jižně od Soulu a podle ministerstva sdružuje designéry, výrobce a dodavatele čipů. Společnosti Samsung a Hynix tvoří většinu světových paměťových čipů - základních polovodičů, které spravují úložiště u všech zařízení.

Ale jednou z oblastí, v níž Jižní Korea zaostává, je schopnost vyrábět pokročilé logické čipy, které zpracovávají složité výpočty pro úkoly, jako je umělá inteligence a zpracování dat, což je specializace, které dominuje společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing. Ta vyrábí procesory pro iPhone od Applu. Samsung si klade za cíl ji v této oblasti agresivněji konkurovat, zajistit si část podnikání s grafickými kartami od Nvidie a usilovat o větší podíl mobilních čipů od Qualcommu. A ambice proniknout do sektoru logických čipů oznámil také Hynix.

Korejská vláda bude stimulovat tento domácí průmysl daňovými úlevami, nižšími úrokovými sazbami, uvolněním regulací a posílením infrastruktury v naději, že její výrobci čipů srovnají náskok globálních lídrů, uvedlo ministerstvo. Vláda rovněž zajistí v cílovém regionu odpovídající zásobování vodou na příštích 10 let a posílí dodávky energie, což je pro špičkové továrny na výrobu čipů zásadní.

Korejský plán jen odráží úsilí probíhající po celém světě. Americký prezident Joe Biden chce věnovat 50 miliard dolarů na americký výzkum a výrobu polovodičů jako součást celkové ambice chránit americké dodavatelské řetězce. A Čína vyčlenila stovky miliard dolarů na rozvoj vlastní výroby čipů, protože se obává závislosti na dovozu výrobků navržených Západem.

Jižní Korea si rovněž klade za cíl přilákat do vyspělých technologií další zahraniční investice. Holandský výrobce polovodičových zařízení naznačil, že hodlá utratit 240 miliard wonů na vybudování školicího střediska v Hwaseongu, zatímco kalifornská společnost Lam Research plánuje v této zemi zdvojnásobit svou kapacitu, uvedlo ministerstvo.

Pokud jde o přímé příspěvky, chce tato země mezi lety 2022 až 2031 vyškolit 36 000 odborníků na čipy, přispět 1,5 biliony wonů na výzkum a vývoj čipů a začne diskutovat o legislativě ušité na pomoc polovodičovému průmyslu.

Zdroj: Bloomberg