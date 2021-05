Výsledky oznámila Zbrojovka, investory zajímá americký trh práce. Evropa zahájí stagnací

Evropské akciové trhy zahájí čtvrteční obchodování nerozhodně, futures panevropského indexu FTSE 50 před otevřením hlavního trhu stagnuje. Těsně nad nulovou hranicí se pohybuje francouzský index CAC 40, těsně pod pak německý DAX . Britský FTSE 100 pak roste o 0,1 %.

Podobně jako na evropských trzích to vypadá také v USA, futures hlavních amerických index se převalují okolo nuly. Dow Jones a S&P 500 odepisují 0,1 %, Nasdaq pak 0,2 %.

Své výsledky za první čtvrtletí dnes ráno oznámila Česká zbrojovka Group (CZG). Firma zakončila první čtvrtletí roku 2021 růstem výnosů meziročně o bezmála dvě třetiny na 2 miliardy korun při zisku EBITDA meziročně více než zdvojnásobeném na 438,2 milionu korun. V minulém týdnu zbrojovka dokončila akvizici 100% podílu kultovní americké značky Colt. I díky ní zlepšuje výhled pro hospodaření celého roku 2021. Nadcházející valná hromada, která se uskuteční per rollam, bude hlasovat také o dividendě ve výši 7,50 koruny na akcii.

Vzhledem k dokončení akvizice skupiny Colt vedení CZG aktualizuje svůj dříve komunikovaný výhled a očekává, že celkové výnosy skupiny CZG včetně přínosů skupiny Colt od data převzetí (21. května 2021) mohou dosáhnout výše 10,34–10,64 miliard Kč. Očekávaná výše ukazatele EBITDA z pokračujících operací by mohla dosáhnout v roce 2021 1,99–2,19 miliardy Kč.

„Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření CZG a k příznivému vývoji výsledků skupiny Colt k datu této zprávy management očekává, že je pravděpodobné, že by Skupina mohla naplnit výhledy na horních hranicích jejich rozpětí,“ uvádí dále CZG ve zprávě.

Trhy dnes vyhlíží primárně data z trhu práce USA, která odhalí další informace o stavu tamní ekonomiky. Tržní analytici očekávají, že celkem 425 000 Američanů podalo v posledním květnovém týdnu nově žádost o dávky v nezaměstnanosti, což by proti předešlým 444 000 mělo znamenat mírný pokles.

Americké trhy uzavřely včerejší obchodní den mírně v plusu, případně v těsné blízkosti včerejšího závěru. Index S&P 500 i přes chvilkový pohyb v záporném teritoriu zpevnil o 0,2 % na hladinu 4196 bodů, když zisky zaznamenaly zejména růstové tituly spojené s ekonomickým oživením, a to se snižujícím se přesvědčením, že Fed v blízké době zvýší sazby. Nejlépe se pak vedlo indexu Russell 2000 s tím, jak nejvyšší zisky vykázaly menší společnosti.

Hvězdou celého S&P 500 byla automobilka . Její akcie zpevnily o 8,5 % poté, co společnost oznámila, že navýší v příštích čtyřech letech své výdaje do elektrifikace o 36 % na 30 mld. USD. Navíc uvedla, že do roku 2030 budou čtyři z deseti prodaných aut poháněny elektřinou.

Index Dow Jones zůstal se zelenou nulou beze změny, S&P 500 zpevnil o 0,2 % a Nasdaq o 0,6 %.

