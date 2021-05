Smíšený vývoj v Evropě. Fed opatrně připouští debatu o změnách politiky

Za včerejším slušným výkonem Nasdaqu zaostal S&P 500 a dnes na něj nenavazují ani evropské trhy. Tedy aspoň ne všechny. Hlavní indexy jsou na tom smíšeně, přičemž DAX padá o 0,4 pct, zatímco CAC 40 stejnou měrou roste a FTSE 100 se drží u nulové změny.

Nedá se říci, že by na trhu rezonovalo nějaké nové téma. Firemní výsledky nebo korporátní témata tu jsou, ale mají velmi omezený dopad. Inflační obavy se o něco snížily, ale stále zůstávají živé. S tržní náladou dál pracují zástupci Fedu svými komentáři a investoři reagují na dílčí odchylky od dominantního postoje. Naposledy to bylo ve vystoupení Randala Quarlese, který mluvil o diskusi na nadcházejících zasedáních o změnách v nastavení politiky. Stále velmi opatrně a podmínečně, ale na takové náznaky zkrátka trh bude citlivý. Quarles také popsal, na základě čeho se obává, že vyšší inflace může přetrvat déle. Je to možná vyšší akcelerace mezd a jejich promítnutí do cen, utrácení vlády v kombinaci s návratem lidí do práce a vysokými úsporami. K tomu omezení na straně nabídky nemusejí odeznít předtím, než se ceny podaří ukotvit.

Inflační očekávání na dluhopisovém trhu dnes zůstávají stabilní, přičemž samotné výnosy v USA zůstávají také s minimální změnou. Pokles výnosů ustal i v Evropě a rovněž eurodolar tak setrvává lehce pod 1,22, kam klesl už během včerejška. Komodity dnes většinou klesají, a to tentokrát včetně zlata.

Na programu máme týdenní zprávu z amerického trhu práce, která jako vždy může mít drobný efekt na odpolední obchodování. Vedle toho vyjdou objednávky zboží dlouhodobé spotřeby, jež by měly za duben vykázat poměrně slušný měsíční nárůst. S poptávkou by průmyslové podniky nyní neměli mít problémy, ty jsou spíše na straně cen a dostupnosti dodávek. Revize amerického HDP za 1Q by měla pro trh zůstat poměrně okrajovou záležitostí.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 11:40 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4448 0.0521 25.4670 25.4170 CZK/USD 20.8675 0.0767 20.8980 20.8335 HUF/EUR 349.1243 -0.2649 350.1084 348.4265 PLN/EUR 4.4906 -0.0890 4.5050 4.4881

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7760 -0.2498 7.7896 7.7687 JPY/EUR 133.1210 0.0342 133.2444 132.9850 JPY/USD 109.1710 0.0270 109.2100 109.0360

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8636 0.0127 0.8647 0.8629 CHF/EUR 1.0957 0.0548 1.0966 1.0934 NOK/EUR 10.2130 0.0495 10.2208 10.1933 SEK/EUR 10.1310 -0.2632 10.1540 10.1281 USD/EUR 1.2194 -0.0246 1.2216 1.2181

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2922 0.0775 1.2950 1.2893 CAD/USD 1.2111 -0.0619 1.2142 1.2102