Američtí republikání představili nový návrh svého infrastrukturního plánu. Nabízí necelý bilion dolarů

Republikáni v americkém Senátu dnes zveřejnili nový návrh infrastrukturního plánu, s nímž chtějí jít do dalšího kola vyjednávání s administrativou demokratického prezidenta Joea Bidena. Jejich nová nabídka v hodnotě 928 miliard dolarů (necelých 19,4 bilionu korun) je však stále výrazně skromnější než plán prosazovaný Bílým domem. Mezi oběma stranami navíc stále panuje zásadní neshoda ohledně toho, jak nové výdaje zaplatit.



Vládní vyjednavači se v posledních dnech schází se skupinou senátních republikánů a snaží se najít shodu ohledně masivního investičního plánu, který je jednou z priorit první poloviny Bidenova prezidentství. Bílý dům minulý týden oznámil, že je ochoten snížit rozpočet svého původního infrastrukturního plánu z 2,3 na 1,7 bilionu dolarů (ze 48 na 35 bilionů korun) ve snaze vyjít republikánům vstříc.



Ti původně navrhovali investice jen ve výši 568 miliard dolarů (11,6 bilionu korun) na pět let, v osmiletém horizontu pak byli ochotni přistoupit na 800 miliard (19,4 miliardy korun). Nově navržená částka pak podle nich vychází z diskuzí s Bílým domem.



"Senátní republikáni nadále vyjednávají v dobré víře," řekla senátorka Shelley Mooreová Capitová novinářům. "V americkém Senátu je opravdový hlad po nadstranických řešeních," dodala.



Návrhy obou stran jsou od sebe však stále vzdáleny o stovky miliard dolarů, zásadní neshody panují rovněž ohledně toho, jak nové výdaje zaplatit. Biden navrhl zvýšení daní podnikům, což však republikáni kategoricky odmítají. Následně uvedl, že je otevřený i jiným řešením, nicméně zavrhl dopředu jakékoliv návrhy, jež by obnášely zvyšování daní pro Američany vydělávající méně než 400.000 dolarů ročně (8,4 milionu korun).



Republikáni pak přišli s tím, že by se peníze na infrastrukturní investice mohly vzít z dosud nevyužitých prostředků původně určených na pomoc ekonomice zasažené covidem-19. To však Bílý dům ve středu odmítl.



Demokraté s republikány se neshodují ani na tom, co by přesně mělo být vnímáno jako infrastruktura. Biden chce například do balíku zahrnout dva roky veřejně placeného vyššího vzdělání a placenou mateřskou dovolenou, protože je vnímá jako základní prostředek pro zachování americké konkurenceschopnosti. To však republikáni odmítají a chtějí financovat jen výstavbu silnic, železnic, vodovodů, či internetové infrastruktury.



Šéf senátních republikánů Mitch McConnell dnes prohlásil, že nově představený návrh není konečný a že opozice je ještě připravena dále vyjednávat a výdaje případně i navýšit.



Biden stanovil neoficiální termín na dohodu s republikány na konec května. Řada zákonodárců z jeho strany přitom navrhuje, aby demokraté v případě neúspěchu vyjednávání prosadili Bidenův plán sami bez souhlasu republikánů. S tím ale nesouhlasí někteří umírnění demokraté v Kongresu.