Rozbřesk: Český rozpočet dál láme rekordy a půl biliónový schodek začíná být realitou

Český rozpočet dál láme rekordy. Za prvních pět měsíců dosáhl schodek 255 miliard korun. To je více než polovina letošního plánu, který možná na začátku roku vypadal hodně nadsazeně…, dnes už je však půl biliónový deficit realistickým základním scénářem.



Negativní trendy předešlých měsíců se v květnu dál prohlubovaly. Na jedné straně výpadky daňových příjmů, na druhé straně rychle rostoucí výdaje související s pandemií. Na výpadcích daní se podílela nejvíce slabá spotřeba a nižší výběry DPH a nepřímých daní. V našem základním scénáři počítáme s tím, že očkování umožní v druhé polovině roku již trvale rozvolnit vládní pandemická nařízení a spotřeba domácností rychle poroste. Pokud máme pravdu, mělo by se to projevit na lepších výběrech DPH.



Na druhé straně těžko čekat pozitivní obrat u daně z příjmu, na kterou dolehlo trvalé závaží v podobě “zrušení super-hrubé mzdy” a zvýšení slevy na poplatníka. Tyto daňové změny vytvoří ve veřejných financích trvalý roční výpadek okolo 80 miliard korun. A to může být do budoucna problém. Česko letošním deficitem nijak výrazně nevybočuje z evropského průměru - v eurozóně očekáváme deficit okolo 7 % HDP, zatímco v Česku okolo 8 % HDP. Sama velikost deficitu také v zásadě odpovídá vážnosti situace. Problém je, že české veřejné finance se jednoduše nezačnou s koncem pandemie a útlumem mimořádných programů vracet do normálu. Dědictví zrušené super-hrubé mzdy je trvalé, a proto i po konci pandemie Česko bez zvyšování daní (nebo těžko představitelného osekávání mandatorních výdajů) čekají relativně vysoké schodky i v následujících letech - do roku 2023 se bez dodatečných úsporných kroků naše deficity budou stále pohybovat okolo 5 % HDP (zatímco eurozóna v průměru okolo 2 %).



I proto budou trhy i ratingové agentury hodně zvědavé na to, jaká koalice bude vládnout v Česku po podzimních volbách a jak naloží s dědictvím neudržitelně vysokých deficitů...



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna pozvolna v klidném obchodování posiluje. Na globálních trzích je klid před pátečními klíčovými statistikami z trhu práce. A z místních čísel korunu nijak výrazněji neovlivnily ani výsledky rozpočtu ani solidní podnikatelská nálada v průmyslu (PMI). Naopak lehce povzbudivě mohla působit slova viceguvernéra Mory o připravenosti ČNB zvyšovat úrokové sazby.



Zahraniční forex

Ani indexy podnikatelských nálad ani inflační čísla z eurozóny za květen neměly na eurodolarový trh výraznější vliv. Trh bude spíše vyčkávat na data, jež budou předcházet pátečním oficiálním statistikám z amerického trhu práce.



Ropa

Ropa sice přidává „pouze“ 2,4 % (WTI), ale zároveň se obchoduje na nejvyšší úrovni od října 2018. Členové kartelu OPEC se dohodli od července zvýšit produkci o 450 000 barelů denně, očekáváný nárůst poptávky po této komoditě by měl toto zvýšení nabídky pohodlně pokrýt.



Akcie

Obchodování v USA včera začalo cca 0,7% růstem, plusové hodnoty se ale po hodině podařilo smazat a následovalo obchodování v bočním trendu kolem pondělních zavíracích hodnot. Trhy tlačil vzhůru sektor energií (+3,9 %), naopak zaostávalo zdravotnictví (-1,6 %). Finanční instituce přidaly v průměru 0,7 %, ale velké banky posílily všechny o více než 1 %. Příliš se nedařilo farmaceutickému sektoru. Největší propad (-9,3 %) zde zaznamenala společnost Abbott Labs, které se prodlužuje testování jejich covidové vakcíny.